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Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju Novice Eleka (45), starog znanca policije, koji je ubijen sinoć nešto pre 21 sat u Surčinu!

Kako se može videti na video-snimku sa sigurnosnih kamera, zločin se dogodio kada se Elek dovezao automobilom do svoje kuće i izašao iz njega.

Novica Elek Foto: Društvene Mreže

Čim je izašao, napadač je počeo da puca u njega sa razdaljine, prilazeći žrtvi s prednje strane vozila. Elek je odmah počeo da beži sa zadnje strane kola, ali je ubica potrčao ka njemu, a kada je Elek pao na trotoar ispred kapije, egzekutor mu je prišao i overio ga, ispalivši mu metak u slepoočnicu.

Kamera je zabeležila i beg napadača, a uznemirujuć snimak možete pogledati OVDE.

Kako smo već pisali, napadač je do mesta zločina došao biciklom, a njom je potom i pobegao. Bicikla je pronađena nekoliko ulica dalje od mesta zločina, a sumnja se da je napadač beg odatle nastavio drugim prevoznim sredstvom.

1/9 Vidi galeriju Mesto ubistva Novice Eleka u Surčinu Foto: Kurir

- Napadač je bio obučen u crni šorc i crnu majicu, imao je naočare i rukavice. Sumnja se da je imao pomagače, kao i da je duže vreme pratio metu i vrebao pravu priliku da zapuca - objašnjava nam izvor.

Policija je posle likvidacije pokrenula akciju Vihor 3 i za osumnjičenim se traga.