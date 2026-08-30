ISPLIVAO UZNEMIRUJUĆ SNIMAK LIKVIDACIJE U SURČINU: Ubica jurio Novicu Eleka oko automobila, na kraju ga overio ispred kapije!
Sigurnosne kamere snimile su likvidaciju Novice Eleka (45), starog znanca policije, koji je ubijen sinoć nešto pre 21 sat u Surčinu!
Kako se može videti na video-snimku sa sigurnosnih kamera, zločin se dogodio kada se Elek dovezao automobilom do svoje kuće i izašao iz njega.
Čim je izašao, napadač je počeo da puca u njega sa razdaljine, prilazeći žrtvi s prednje strane vozila. Elek je odmah počeo da beži sa zadnje strane kola, ali je ubica potrčao ka njemu, a kada je Elek pao na trotoar ispred kapije, egzekutor mu je prišao i overio ga, ispalivši mu metak u slepoočnicu.
Kamera je zabeležila i beg napadača, a uznemirujuć snimak možete pogledati OVDE.
Kako smo već pisali, napadač je do mesta zločina došao biciklom, a njom je potom i pobegao. Bicikla je pronađena nekoliko ulica dalje od mesta zločina, a sumnja se da je napadač beg odatle nastavio drugim prevoznim sredstvom.
- Napadač je bio obučen u crni šorc i crnu majicu, imao je naočare i rukavice. Sumnja se da je imao pomagače, kao i da je duže vreme pratio metu i vrebao pravu priliku da zapuca - objašnjava nam izvor.
Policija je posle likvidacije pokrenula akciju Vihor 3 i za osumnjičenim se traga.
Inače, ubijeni Elek bio je poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najozloglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem.