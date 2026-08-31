Slušaj vest

Dve kuće, udaljene oko 300 metara jedna od druge, bile su poprište stravičnog krvoprolića koje je u subotu potreslo Veliko Gradište. Prema pričama meštana, sve je počelo u kući u kojoj su brat i sestra odrasli sa roditeljima, a završilo se u domu u kojem je sestra živela sa suprugom i ćerkom.

Ekipa Kurira obišla je oba mesta zločina, a meštani još pokušavaju da shvate kako je jedan porodični sukob mogao da preraste u ovako strašno krvoproliće.

Osumnjičeni B. K. Foto: Privatna Arhiva

- Sve se dogodilo praktično u našem komšiluku. Od jedne do druge kuće nema ni celih 300 metara. Ne možete da poverujete da je čovek za tako kratko vreme mogao da napravi toliki užas. Kao da je jedva čekao da mu umre otac i za samo nekoliko minuta učinio je takav užas - kaže jedan od meštana za Kurir.

Prema nezvaničnim saznanjima, motiv sukoba između brata i sestre navodno je nasledstvo. Nakon smrti njihovog oca, ostala je kuća koja je trebalo da bude podeljena između sestre i brata.

- Pričalo se da je njoj otac prepisao kuću, a ona htela to da je da bratovljevoj deci, ali ne i bratu. Navodno ga je molila da sačekaju da prođe 40 dana od smrti njihovog oca, pa da onda sve mirno reše. Ali, očigledno se situacija toliko pogoršala da je sve otišlo u potpuno drugom pravcu - priča komšija.

1/4 Vidi galeriju Kuće oko kojih su se sporili brat i sestra Foto: Kurir

Kuća u kojoj se desila tragedija danas je prazna. To je roditeljski dom u kojem su brat i sestra nekada živeli sa ocem i majkom.

Prema pričama meštana Veikog Gradišta, upravo tu je osumnjičeni juče pozvao sestru da dođe. Želeo je da je nagovori da potpiše dokument kojim bi to nasledstvo prenela na njega. Ona je to, kako pričaju komšije, odbijala.

Rasprava je trajala, a onda su se začula dva pucnja.

- Čula su se dva pucnja. Posle toga više ništa nije bilo isto. Niko nije znao šta se dogodilo, a onda su ljudi počeli da izlaze na ulicu i shvatili su da se dešava nešto strašno - priča jedan od komšija.

I danas su ispred roditeljske kuće vidljivi tragovi krvi. Komšije su pokušavale da operu ulicu i uklone prizore koji ih podsećaju na horor.

Ubijeni vatrogasac S.Č. Foto: Privatna Arhiva

- Pokušavali smo da operemo koliko možemo. Ovde se igraju deca, prolaze biciklima. Ne želimo da gledaju krv na asfaltu. Ali, prizor je i dalje strašan - kaže komšinica i dodaje da je u dvorištu kuće ostao samo pas.

Od juče, kažu komšije, životinja ne prestaje da cvili.

- Sam je ostao. Cvili od juče. I on oseća da se nešto strašno dogodilo. Dolazimo da ga nahranimo preko ograde, ne možemo da ga ostavimo - priča jedna od komšinica.

Nakon pucnjave u roditeljskoj kući, osumnjičeni je pešice krenuo prema drugom domu, udaljenom svega nekoliko stotina metara. U međuvremenu, ulicom je prolazila devojčica na biciklu.

Kako pričaju meštani, ona je, navodno, ugledala krvavu ženu na ulici, prestravila se i pobegla kod roditelja.

- Dete je videlo ženu kako leži krvava. Uplašila se i otrčala kući da kaže roditeljima šta je videla. Dete je još uvek u šoku, ostala je trauma za ceo zivot - navodi sagovornik Kurira i dodaje da su komšije odmah pozvale policiju.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Policija je ubrzo stigla, a prizor koji su zatekli bio je jeziv. Međutim, kada su pripadnici policije krenuli u potragu za osumnjičenim, u drugoj kući se dogodio novi krvavi pir.

Osumnjičeni je, navodno, stigao do kuće u kojoj je njegova sestra živela sa suprugom i ćerkom. Tamo je ponovo zapucao. Njegova sestričina i zet ubijeni su na mestu, dok je majka ubijenog muškarca teško ranjena. Potom je osumnjičeni izvršio samoubistvo.

Meštani sa kojima je ekipa Kurira razgovarala posebno ističu da je iza osumnjičenog ostala i njegova porodica.

- I on je imao svoju decu. I njih je zavio u crno. Sada su ostali sami, a sestrinu kuću je maltene potpuno ugasio. Tamo više nema deteta, nema normalnog života. Pitanje je da li će mu sestra preživeti, i ona i zetova majka su kritično - kaže potresena komšinica.

Komšije kažu da su i ranije slušali o porodičnim nesuglasicama, ali da niko nije mogao da zamisli da će one dovesti do tragedije ovolikih razmera.

Ubijena J.Č. Foto: Privatna Arhiva

- Ljudi se svađaju, posvađaju se oko imovine, nasledstva... Ali niko normalan ne može da pomisli da će neko uzeti pištolj i krenuti da ubija svoje najbliže. Ovo je nezamislivo - kaže meštanin.

U Velikom Gradištu je zavladao muk. Na jednoj kući ostali su tragovi krvi i pas koji cvili iza ograde. U drugoj kući zavladala je praznina koja će, kako kažu meštani, dugo ostati.

Prema nezvaničnim informacijama, krvavom piru prethodili su višemesečni porodični i imovinski problemi, međutim, istraga će pokazati šta se tačno dogodilo.