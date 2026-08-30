UMALO UBIO ČOVEKA ZBOG ČUKANJA U SAOBRAĆAJU: Policija se oglasila posle hapšenja nasilnika iz Niša, evo šta ga čeka!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. R. (43) iz Doljevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Policije uprave Niš.
- On se sumnjiči da je juče oko 14 časova, u Ulici Borivoja Stevanovića u Nišu, nakon rasprave povodom saobraćajne nezgode u kojoj je jedan šezdesetpetogodišnji muškarac svojim vozilom udario u njegovo, nožem ubo ovog šezdesetpetogodišnjaka u stomak, a zatim pobegao - piše u saopštenju u kom se dodaje:
- Efikasnim radom policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.
Povređeni muškarac je sa teškim telesnim povredama, opasnim po život, zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.