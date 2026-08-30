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Spektakularno bekstvo 35-godišnjeg Srbina Saše D. iz zatvora Duizburg-Hamborn glavna je vest u nemačkim medijima. Istražitelji su tokom pretresa njegove ćelije otkrili tajno skrovište ispod linoleuma na podu, što ukazuje na to da je zatvorenik bekstvo detaljno pripremao.

Ispod podne obloge Srbin je, navodno, napravio šupljinu koja tokom ranijih kontrola ćelije nije bila primećena. Međutim, istražitelji u skrovištu nisu pronašli nikakav alat.

Prema navodima Ministarstva pravde Severne Rajne-Vestfalije, zatvorenik je, po svemu sudeći, pretesterisao jednu metalnu šipku na rešetkama ispred prozora svoje ćelije. Drugu, unutrašnju rešetku navodno je razvalio koristeći sto iz ćelije kao polugu.

Potom se provukao kroz uski otvor, popeo uz fasadu zgrade na krov i kao u crtanim filmovima - pobegao.

Policija i dalje traga za 35-godišnjakom, koji ima upečatljivu tetovažu žene na nadlaktici.

On se nalazio u istražnom pritvoru zbog sumnje za krađu. Krajem maja osuđen je na šest godina zatvora zbog dve provale u stanove.

Prema informacijama iz pravosudnih krugova, tokom tih provala navodno je, osim nakita, ukrao i više od 200.000 evra u gotovini.

Za sada nije jasno odakle mu alat kojim je presekao rešetku.

„Zašto ovo skrovište nije otkriveno prilikom kontrola ćelije i kako je alat, kojim je presekao jednu šipku rešetke, dospeo u zatvor, sada je predmet istrage“, rekao je portparol Ministarstva pravde za Bild.

Slučaj je posebno osetljiv jer pravosuđe Severne Rajne-Vestfalije već mesecima potresaju skandali u zatvorima.

U zatvoru u Euskirhenu nekoliko službenika nalazi se pod sumnjom za korupciju. Postoje sumnje da su zatvorenici u zamenu za novac dobijali određene pogodnosti, a istražitelji proveravaju navodni sistem podmićivanja i ublažavanja zatvorskog režima.

Ministarstvo, međutim, za sada ne vidi vezu između tih slučajeva i bekstva u Duizburgu.

„Do sada u ovom slučaju nemamo nikakve naznake korupcije unutar zatvora“, izjavio je portparol.

Poznati nemački advokat za krivično pravo Burkhard Beneken kritički je ocenio ovaj slučaj.

„Ovo bekstvo me ne iznenađuje. Već duže vreme se upozorava da bezbednosne mere u zatvorima nisu dovoljne“, rekao je Beneken za Bild.

Autor knjige „Inside Knast: Život iza rešetaka – surova svakodnevica u nemačkim zatvorima“ ukazuje i na nedostatak zaposlenih u zatvorskom sistemu. Prema njegovim rečima, uvek postoji i opasnost da zabranjeni predmeti dospeju iza zatvorskih zidina.

Verner Pfajl (60), stručnjak za pravosuđe poslaničke grupe FDP-a u pokrajinskom parlamentu, oštro je kritikovao ministra pravde Severne Rajne-Vestfalije Benjamina Limbaha (56).

„Sada se još jedan incident pridružuje nizu promašaja, pehova i propusta ministra pravde Severne Rajne-Vestfalije“, rekao je Pfajl za Bild.

On je podsetio da je Limbah samo nekoliko dana ranije izjavio da je zatvorski sistem u Severnoj Rajni-Vestfaliji bezbedan.

„A tri dana kasnije, tokom noći, presecaju se zatvorske rešetke. Očigledno je da je u zatvorskom sistemu Severne Rajne-Vestfalije sada sve moguće“, poručio je Fajl.