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Nestanci ljudi bez jasnog odgovora o tome šta se desilo ostavljaju porodice u večnoj agoniji. U pojedinim slučajevima, ni posle policijske istrage, porodice su i dalje bez odgovora.

To se dogodilo sa Barbarom Vitez, Biljanom Đorić, Milanom Đorđevićem, Đorđem Andrejićem i Ivom Veljković. Srbija pamti mnoge tragedije, ali posebno bole one kojima ne znamo kraj.

U kratkom prilogu, pogledajte kratku pozadinu iza ovih lica:

03:44 PET NAJJEZIVIJIH NESTANAKA LJUDI U SRBIJI: Nestali bez traga, odgovora nema godinama! Izvor: Kurir televizija

Gosti u "Pulsu Srbije" koji su analizirali misteriozne otmice u Srbiji bili su Mladen Mijatović, novinar, Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak i Jelena Spasić, novinar Kurira.

Spasić je izdvojila da na godišnjem nivou, po zvaničnim statistikama, u Srbiji nestane oko 1.800 ljudi u proseku. Ona ističe da većina tih ljudi bude pronađena, ali da postoje i oni čija se sudbina godinama ne zna.

- To ne znači da je potraga za njima obustavljena. Statistika nije mala, a moram da napomenem da ljudi nestaju na najrazličitije načine. Postoje i ljudi koji nestaju usled bolesti, kao što je demencija, a poražavajuće je to što javnost ima malo sluha za to. Imamo ljude i koji svojevoljno nestaju, ali i nestanke koji su povezani sa krivičnim delima.

Nestanak Đorđevića

1/8 Vidi galeriju Nestao Milan Đorđević Foto: Facebook, Kurir/M.S., Marko Smiljković, Kurir/M.S.

Desetog juna 2024. godine farmaceut Milan Đorđević iz Niša je stigao do parkinga na Suvoj Planini i od tada mu se gubi svaki trag, pa je Radosavljević rekao šta bi prvo uradio da je bio angažovan za ovaj slučaj.

- Istraga u takvim slučajevima je kompleksna, a uvek se počinje od osoba koje su poslednje videle ili bile u kontaktu sa nestalim licem. Uvek se traže okolnosti slučaja, gde je osoba bila, sa kime, dakle ulazi se u strukturu ličnosti. Ispituju se socijalni kontakti, ali i porodica nestalog lica. Zatim, razmatra se da li je osoba imala dugovanja. Na kraju svega toga se gleda da li je osoba bila u raznim društvima koje mogu da traže nešto određeno o toj osobi - kaže Radosavljević.

Barbara Vitez

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalom Barbarom Vitez iz Sente kojoj se izgubio trag pre 8 godina Foto: Saša Urošev, S.u.

Novembar 2016. godine doneo je slučaj o kojem je brujao ceo Balkan kada je devojčica nestala u Senti kada se vraćala sa rođendana. Mijatović je izneo detalje ovog slučaja:

- Činjenica je da je korito reke pretraženo, ali je to specifičan teren i ne može se 100 odsto reći da je svaki kamen reke pogledan. Motivi i šta se dogodilo pretpostavljam da mogu da znaju dva momka koja su bili kritične večeri sa Barbarom, ali verujem da su nadležni organi tada obavili na valjan način razgovor sa njima i da su došli do određenih saznanja. Nažalost, to nije urodilo plodom. Otmičari se uglavnom jave porodici da traže otkud, a u ovom slučaju nemamo ništa od toga. Neću reći da to isključujem, nisam istražni organ, ali je u ovom slučaju otmica malo verovatna.

Biljana Đorić

1/11 Vidi galeriju Biljana Đorić nestala 2. decembra 2015. godine Foto: Kurir Televizija Printscreen, Facebook Printscreen, Kurir TV

Ona je studirala u Kosovskoj Mitrovici, došla je kod porodice u Kraljevo, a oko ponoći je svratila do restorana u kojem je ostavila telefon uz rečenicu "neko će doći po ovo". Spasić nema dilemu da je ona svojevoljno nestala:

- Jedino mi pada na pamet da je svojevoljno nestala. Da li je živa i negde daleko, stvarno je nezahvalno da pričamo o tome. Ako je stupila u kontakt sa porodicom, smatram da bi oni morali i to da prijave policiji, kao što su i sam nestanak. Tako bi njena sudbina bila rešena. Rečenica koju je izgovorila mi ukazuje da je sama odlučila da njeni bližnji ne znaju ništa više o njoj.

Đorđe Andrejić

Foto: Privatna Arhiva

Misterija za mnoge je kada je Đorđe otišao u šumu sa majkom i od tada mu se gubi svaki trag. Postoje različiti scenariji šta se dogodilo u šumi, majka je bila prvo osumnjičena, priča se da je pronađena njegova lobanja, ali ne i telo. Pa je Spasić iznela znane detalje slučaja iz 2010. godine.

- Dobro pamtim ovaj slučaj, to je jedna od najvećih misterija u Srbiji. Činjenica je da je njegova majka bila čak i osuđena u dva navrata na 20 godina zatvora zbog ubistva sina. Međutim, Apelacioni sud ju je oslobodio jer je procenio da nema dovoljno dokaza. Čini mi se da je lobanja pronađena četiri meseca kasnije. Prvih dana je tamo bilo stotine pripadnika policije. Sud je procenio da je lobanja naknadno doneta tu jer je nemoguće da je bila na delu puta gde je svakodnevno bilo više policajaca. Ostatak tela nije pronađen, a stručnjaci su utvrdili da je lobanja oprana u varikini.

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Kurir.rs

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