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Kotorska policija uhapsila je u subotu tri osobe zbog odbijanja testa na droge i vožnje pod dejstvom alkohola, kazali su iz Uprave policije.

Oni su na mreži X naveli da je zbog odbijanja testiranja na psihoaktivne supstance uhapšen M.R. (23) iz Srbije koji je kažnjen sa 1.075 eura, kao i M.V. (25) iz Herceg Novog, koji je kažnjen sa 1.025 eura.