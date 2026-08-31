Kotorska policija uhapsila tri osobe zbog odbijanja testa na droge i vožnje pod dejstvom alkohola, uz visoke kazne.
Hronika
DIVLJALI PO KOTORU PA ZAVRŠILI IZA REŠETAKA! Mladić iz Srbije papreno plaća hir, a evo kako su prošli ostali vozači
Slušaj vest
Kotorska policija uhapsila je u subotu tri osobe zbog odbijanja testa na droge i vožnje pod dejstvom alkohola, kazali su iz Uprave policije.
Oni su na mreži X naveli da je zbog odbijanja testiranja na psihoaktivne supstance uhapšen M.R. (23) iz Srbije koji je kažnjen sa 1.075 eura, kao i M.V. (25) iz Herceg Novog, koji je kažnjen sa 1.025 eura.
- Zbog vožnje pod dejstvom alkohola od 1,34 g/kg uhapšen je D.K. (55) iz Kotora i kažnjen je sa 505 evra, kazali su iz policije.
Reaguj
Komentariši