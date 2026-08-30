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Nakon spektakularnog bekstva zatvorenika iz zatvora Duizburg-Hamborn, postaje sve jasnije koliko je njegov plan bekstva bio složen: Tokom pretresa ćelije odbeglog srpskog muškarca (35), istražitelji su otkrili tajno skrovište ispod linoleuma na podu. Zatvorenik je tamo napravio šupljinu, a skrovište je ostalo neprimećeno tokom prethodnih provera.

Istražitelji nisu pronašli nikakav alat, a prema Ministarstvu pravde Severne Rajne-Vestfalije, zatvorenik je očigledno prerezao rešetku ispred prozora ćelije. Zatim je koristio sto u ćeliji kao polugu da otvori drugu, unutrašnju rešetku. Nakon toga, provukao se kroz uski otvor, popeo se preko fasade na krov i pobegao.

Osumnjičen za krađu

Odbegli zatvorenik sa karakterističnom tetovažom žene na nadlaktici i dalje je na slobodi. Bio je u pritvoru zbog sumnje na krađu, a krajem maja osuđen je na šest godina zatvora zbog dve provale. Prema izvorima iz pravosuđa, navodno je ukrao nakit i više od 200.000 evra u gotovini.

- Zašto je ovo skrovište ostalo neprimećeno tokom provera ćelija i kako je alat koji je koristio za pretesteravanje zatvorske rešetke ušao u zatvor sada je predmet istrage - rekao je portparol Ministarstva pravde za BILD.

Saša D.
Srbin koji je pobegao iz zatvora Foto: Duisburg police

Ovo je posebno značajno jer pravosudni sistem Severne Rajne-Vestfalije mesecima potresaju zatvorski skandali: Nekoliko zvaničnika u zatvoru Ojskirhen je osumnjičeno za korupciju. Zatvorenici su navodno dobijali usluge u zamenu za novac. Istražitelji ispituju sumnjivi sistem podmićivanja i popuštanja kazne tamo.

Međutim, ministarstvo do sada ne vidi nikakvu vezu sa bekstvom iz Duizburga. Portparol je izjavio: „Za sada nemamo dokaza o korupciji u zatvoru u ovom slučaju.“

Svađa političara

Bekstvo takođe izaziva političku uzbunu. Verner Pfajl (60), stručnjak za pravosuđe parlamentarne grupe FDP u državnom zakonodavstvu, oštro je kritikovao ministra pravde Severne Rajne-Vestfalije Bendžamina Limbaha.

- Sada se još jedan incident pridružio dugoj listi grešaka i nezgoda ministra pravde Severne Rajne-Vestfalije“, rekao je Pfajl za BILD. Samo nekoliko dana ranije, Limbah je izjavio da su zatvori u Severnoj Rajni-Vestfaliji bezbedni.

- A tri dana kasnije, preko noći, zatvorske rešetke su prerezane. Izgleda da je danas sve moguće u zatvorskom sistemu Severne Rajne-Vestfalije - dodao je Pfajl.

Kurir.rs/Bild

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