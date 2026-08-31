Zasad nema informacija o povređenima.
Gust dim proširio se gradom
VELIKI POŽAR, GORI POZNATI MARKET U VRŠCU: Čule se i detonacije, urušio se i deo objekta (VIDEO)
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U Vršcu sinoć je izbio veliki požar, kada je prema prvim nezvaničnim informacijama gori veliki market.
Prema rečima očevidaca, deo marketa se urušio i čule su se manje detonacije.
Kako se može videti na video snimku koji je objavila stranica 192.rs, ogromna vatrena stihija zahvatila je dobar deo površine, dok se gusti dim širio Vršcem.
Nije poznato da li je neko povređen.
Kurir.rs/Blic/Instagram 192
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