Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21 sat u selu Orljane
Udes
MLADIĆ (22) POGINUO KOD DOLJEVCA: Autom sleteo s puta i zakucao se u zaštitnu ogradu
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Dvadesetdvogodišnji mladić stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat kod doljevačkog sela Orljane.
On je bio za volanim "citroena" koji je najverovatnije usled velike brzine sleteo s kolovoza i udario u zaštitnu ogradu.
Policija je obavila uviđaj, uzroci nesreće se utvrđuju.
Gotovo identična tragedija dogodila se 24. avgusta u okolini Aleksinca kada je poginuo dvadesetpetogodišnjak koji je "mercedesom" sleteo s kolovoza i udario u drvo.
Policija apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise s obzirom na učestale saobraćajne nesreće od kojih su brojne sa najtežim posledicama.
(Informer)
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