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Dvadesetdvogodišnji mladić stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat kod doljevačkog sela Orljane.

On je bio za volanim "citroena" koji je najverovatnije usled velike brzine sleteo s kolovoza i udario u zaštitnu ogradu.

Policija je obavila uviđaj, uzroci nesreće se utvrđuju.

Gotovo identična tragedija dogodila se 24. avgusta u okolini Aleksinca kada je poginuo dvadesetpetogodišnjak koji je "mercedesom" sleteo s kolovoza i udario u drvo.