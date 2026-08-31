Policija traga za osumnjičenim koji je sinoć opljačkao poštu u Rakovici
teška pljačka
OPLJAČKANA POŠTA U RAKOVICI: Radnica jutros zatekla prazne kase, policija na terenu
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Teška krađa odigrala se u noći između nedelje i ponedeljka u Rakovici u Beogradu.
Radnica pošte zatekla je jutros stravičnu scenu po dolasku na posao - obijena vrata, premetačinu u prostorijama i prazne kase.
Pripadnici MUP-a trenutno vrše detaljan uviđaj na mestu događaja. Forenzičari skupljaju tragove, dok se paralelno češljaju i analiziraju snimci sa sigurnosnih kamera iz okoline kako bi se ušlo u trag počiniocu.
Ono što je ključno u ovoj fazi istrage jeste proveravanje informacija o tome kako je provalnik znao da se u tom trenutku u objektu nalazi toliki novac. Inspektori ispituje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove pljačke.
Policijska potraga za osumnjičenim je u toku.
(Telegraf)
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