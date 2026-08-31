Slušaj vest

Teška krađa odigrala se u noći između nedelje i ponedeljka u Rakovici u Beogradu.

Radnica pošte zatekla je jutros stravičnu scenu po dolasku na posao - obijena vrata, premetačinu u prostorijama i prazne kase.

Pripadnici MUP-a trenutno vrše detaljan uviđaj na mestu događaja. Forenzičari skupljaju tragove, dok se paralelno češljaju i analiziraju snimci sa sigurnosnih kamera iz okoline kako bi se ušlo u trag počiniocu.

Ono što je ključno u ovoj fazi istrage jeste proveravanje informacija o tome kako je provalnik znao da se u tom trenutku u objektu nalazi toliki novac. Inspektori ispituje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove pljačke.

Policijska potraga za osumnjičenim je u toku.

(Telegraf)

Ne propustiteHronikaORUŽANA PLJAČKA U RAKOVICI: Maskirani napadači upali u poštu!
policija-policijski-auto-uvidjaj.jpg
HronikaOteo pare i radnika povredio pištoljem
pljacka-posta-rakovica.jpg
HronikaBEOGRAD: Opljačkana pošta u Rakovici!
policija-saobracajna-policija.jpg
HronikaOpljačkana pošta u Rakovici, napadač u bekstvu