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Teška krađa odigrala se u noći između nedelje i ponedeljka u Rakovici u Beogradu.

Radnica pošte zatekla je jutros stravičnu scenu po dolasku na posao - obijena vrata, premetačinu u prostorijama i prazne kase.

Pripadnici MUP-a trenutno vrše detaljan uviđaj na mestu događaja. Forenzičari skupljaju tragove, dok se paralelno češljaju i analiziraju snimci sa sigurnosnih kamera iz okoline kako bi se ušlo u trag počiniocu.

Ono što je ključno u ovoj fazi istrage jeste proveravanje informacija o tome kako je provalnik znao da se u tom trenutku u objektu nalazi toliki novac. Inspektori ispituje sve okolnosti pod kojima je došlo do ove pljačke.