U selu Rudine dogodila se teška nesreća kada je automobil sleteo u kanal i zapalio se
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JEZIVA NESREĆA U SELU RUDINE: Automobil sleteo u kanal, pa se zapalio! (foto)
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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u blizini naselja Rudine, na putu Arilje-Požega, kada je vozač automobilom sleteo sa kolovoza i završio u kanalu, nakon čega se vozilo zapalilo.
Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci koji su izvlačili vozača iz prevrnutog vozila, a policija je obavila uviđaj, prenosi RINA.
Uviđaj na licu mesta Foto: RINA
Za sada nije poznato u kakvom je stanju vozač.
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