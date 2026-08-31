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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u blizini naselja Rudine, na putu Arilje-Požega, kada je vozač automobilom sleteo sa kolovoza i završio u kanalu, nakon čega se vozilo zapalilo.

Na lice mesta odmah su stigli vatrogasci koji su izvlačili vozača iz prevrnutog vozila, a policija je obavila uviđaj, prenosi RINA.

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Uviđaj na licu mesta Foto: RINA

Za sada nije poznato u kakvom je stanju vozač.

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