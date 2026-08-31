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Nemačka policija objavila je novu fotografiju Srbina Saše (35) koji je u nedelju oko 3 sata ujutro na filmski način pobegao iz zatvora Duizburg-Hamborn, kroz prerezane rešetke prozora u svojoj ćeliji.

U zvaničnoj objavi policije piše da se on preziva Stojanović, navodeći da koristi i druge, lažne identitete.

Nova slika odbeglog zatvorenika Saše Foto: polizei.nrw

-Tridesetpetogodišnjak je bio u pritvoru Duizburg-Hamborn od 10. februara 2026. godine, nakon hapšenja po poternici. Poternica je za njim bila raspisana zbog sumnje da je počinio krivično delo provala. Policija moli javnost za pomoć u potrazi za beguncem iz zatvora. On je visok 1,75 metara, težak 75 kilograma, vitke građe i visokog čela.Na desnoj nadlaktici ima karakterističnu tetovažu ženskog lica. U trenutku bekstva imao je kratku smeđu kosu - piše u apelu nemačke policije.

Takođe, oni su naglasili da je reč o opasnom krminalcu.

- Mole se svi koji vide muškarca ili mogu dati informacije o njegovom boravištu da mu se sami ne približavaju, već da odmah obaveste policiju putem broja za hitne slučajeve - naglašavaju u saopštenju.

Foto: Polizei Deutschland

Podsetimo, ovaj Srbin je bio iza rešetaka u Nemačkoj zbog sumnje da je počinio krađu, a krajem maja osuđen je na šest godina zatvora zbog dve provalne krađe. Prema izvorima iz pravosuđa, navodno je ukrao nakit i više od 200.000 evra u gotovini.

Nemački mediji, objavili su juče da je Srbin pobegao tako što je prerezao rešetke na prozoru svoje ćelije.

- Istražitelji nisu pronašli nikakav alat, a zatvorenik je očigledno prerezao rešetke koje su bile postavljene ispred prozora ćelije. Zatim je koristio sto kao polugu da otvori druge, unutrašnje rešetke. Nakon toga, provukao se kroz uski otvor, popeo se preko fasade na krov i pobegao - preneli su mediji u Nemačkoj.

Foto: polizei.nrw

Tokom pretresa ćelije odbeglog Saše, istražitelji su otkrili tajno skrovište ispod linoleuma na podu. Zatvorenik je tamo napravio šupljinu, a skrovište je ostalo neprimećeno tokom prethodnih provera.