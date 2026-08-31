Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiјi su uhapsili V. Z. (36) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, saopšteno je iz Policije uprave Sremska Mitrovica.

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog policiјa јe pronašla i oduzela 939 grama materiјe za koјu se sumnja da јe amfetamin, digitalnu vagicu i novac za koјi se sumnja da potiče od prodaјe opoјne droge - piše u saopštenju policije.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Sremskoј Mitrovici, V. Z. јe određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku јe, uz krivičnu priјavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, rešenjem sudiјe za prethodni postupak, osumnjičenom јe određen pritvor do 30 dana.

Ne propustiteHronikaKOKAIN PAKOVALI U LIMENKE SOKA I OMOTE ČOKOLADICA: Uhapšen dvojac iz Inđije, zaplenjena droga i ogromna svota novca (FOTO/VIDEO)
hapšenje policija
HronikaUHAPŠEN DILER (23) U INĐIJI! Pokušao da pobegne dok su mu policajci pretresali kuću (foto)
hapsenje.jpg
HronikaMUŠKARAC (31) UHAPŠEN NA ULICI U INĐIJI! Policija mu pretresla i stan, evo šta su sve zatekli pored belog praha!
policija.jpg
HronikaHAPŠENJE U INĐIJI! Policija u "fijatu" pronašla 2 kese droge, sledi krivična prijava (foto)
1.jpg