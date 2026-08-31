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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiјi su uhapsili V. Z. (36) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, saopšteno je iz Policije uprave Sremska Mitrovica.

- Prilikom pretresa kuće osumnjičenog policiјa јe pronašla i oduzela 939 grama materiјe za koјu se sumnja da јe amfetamin, digitalnu vagicu i novac za koјi se sumnja da potiče od prodaјe opoјne droge - piše u saopštenju policije.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Sremskoј Mitrovici, V. Z. јe određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku јe, uz krivičnu priјavu, priveden tužilaštvu.