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Iz tužilaštva su naveli da je B. K. hicima iz vatrenog oružja ubio svog zeta S. Č. (48) i ćerku svoje sestre (19) oboje iz Velikog Gradišta, dok je svojoj sestri A. Č. (46) naneo tešku telesnu povredu opasnu po život, a majci svog zeta S. Č. (70) tešku telesnu povredu.

Kako je Kurir ranije pisao, obe žene su pogođene hicem iz pištolja u glavu.

- Obema im je pucao u glavu. Sestri je metak prošao kroz čelo, operisana je, ali je u kritičnom stanju. Sestrinoj svekrvi je, takođe, pucao u glavu. Ona je u malo boljem stanju od svoje snaje, ali je, takođe, jako loše - kaže naš izvor.

Nakon toga, osumnjičeni je počinio samoubistvo. Policija je prekjuče u tom gradu zatekla teladva muškarca i jedne ženske osobe.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Očev testament motiv?

Navodno zločinu je prethodio porodični spor oko podele imovine. Na mestu zločina pronađen je i testament. Kako pričaju komšije, otac B. K. i A. Č. ostavio je testament kojim je svog sina isključio iz nasledstva. Inače sporni dokument pronađen je na mestu zločina.

Podsetimo, B. K., koji u vreme zločina nije bio na dužnosti, posle krvavog pira je izvršio samoubistvo.

- Ozbiljni problemi su počeli kada je umro otac B. K. i A. Č. Njih dvoje je trebalo da podele očevu imovinu i tu su upali u spor. Brat je imao jedne planove, sestra druge i tenzije su se podigle, a otac je, kako smo čuli, prepisao imovinu testamentom ćerki - pričaju komšije iz Velikog Gradišta.

Foto: Društvene Mreže

Kako objašnjavaju, tenzije su se naročito podigle kada se policajac pre izvesnog vremena razveo.