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Novica Elek (43) koji je ubijen u subotu u sačekuši, bio je praćen pre nego što je ubica koji ga je sačekao ispred kuće u Surčinu ispalio hitac u njega, nezvanično saznaje Kurir. Sumnja se da je u likvidaciji učestvovalo više osoba, za kojima policija traga.

Podsetimo, sigurnosne kamere snimile su trenutak kada je ubica pojurio Eleka u trenutku kada je izašao iz automobila koji je parkiran ispred kuće. Prema nezvaničnim informacijama, za volanom je bila supruga ubijenog, koja je očevidac zločina.

- Kamere su snimile kako napadač pritrčava Eleku u tranutku kada on izlazi iz automobila, sa mesta suvozača. Vidi se da automobil praktično još nije ni ugašen u trenutku kada Elek pokušava da pobegne ubici obučenom u tamni šorc i majcu, sa rukavicama na rukama. Na snimku sa sigurnosnih kamera vidi se i da su vrata kapije dvorišta otvorena, ali da žrtva nije uspela da uđe unutra, jer ga je napadač sustigao ispred same kapije i ispalio rafal u njega. Kada je pao na zemlju, prišao je, overio ga i pobegao - opisuje izvor Kurira šta se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera.

1/5 Vidi galeriju Novica Elek ubijen u Surčinu Foto: Mup, Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubica mlađi muškarac. Sumnja se da je sa mesta zločina pobegao na biciku, koji je pronađen nekoliko ulica dalje.

- Proverava se da li je ubica pobegao sam dalje, ili ga je u blizini mesta na kom je ostavio bicikl sačekao saučesnik koji ga je odvezao dalje. Ne isključuje se mogućnost da je Elek praćen do trenutka kada je ubijen i da je saučesnik javio napadaču da stiže ispred kuće u Surčinu, ali i i da sedi na mestu suvozača - dodaje naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, sumnja se da je ubica plaćenik.

- Tokom istrage koja traje, proveravaju se i brojni drugi snimci sa sigurnosnih kamera, uzimaju izjave svedoka, ali se utvrđuje i da li je i zbog čega eventualno Elek bio sa nekim u sukobu.

Komšije su ispričale da su čule pucnje nešto pre 21 sat i da su istrčali na ulicu.

- Ubili su ga bukvalno na kućnom pragu. Njegova žena, koja je vozila automobil, nije stigla ni da izađe, sve se dogodilo u nekoliko sekundi. Kada je čuo pucnjavu, i brat ubijenog je istrčao na ulicu, praktično je video ubicu kako beži pošto mu je na kućnom pragu ubio rođenog brata, nesrećni čovek pokušao je da pojuri za ubicom, ali je on već pobegao - priča jedan stanar ulice i dodaje da je čuo da je ubica Eleka čekao sakriven u tujama kod kapije kuće.

Prema njegovim rečima, partnerka ubijenog Eleka van sebe prisustvovala je uviđaju na mestu zločina. Kako dodaje, njih dvoje venčali su se prošle godine.

Pljačka veka

Ubijeni Novica Elek, podsetimo, bio je poznat policiji. Svojeveremeno je hapšen zbog učešća u takozvanoj "pljački veka", odnosno filmskoj pljački kombija za transport novca koja se odigrala usred Beograda. Pljačka se dogodila 10. marta 2011. godine u Ustaničkoj ulici, kada su razbojnici kao na filmu, vozilima pod rotacijama presreli dva automobila firme za transport novca.

Uviđaj na mestu zločina Foto: Kurir

Pljačkaši su vozilima pod rotacijom presreli dva "sitroena berlingo", u kojima su bila po dva radnika obezbeđenja firme "Sekjuritas servis", kada su kundakom puške razbili staklo na automobilu obezbeđenja i naredili radnicima da im predaju pištolje.

Obezbeđenje ih je poslušalo i predalo im naoružanje, posle čega su razbojnici, maskirani fantomkama i u pancirima otvorili "sitroene" i odneli pet vreća sa oko 83 miliona dinara.

Pobegli su auto-putem ka železničkoj stanici "Prokop", gde su zapalili vozila koja su koristili tokom pljačke.

Tokom suđenja, niko od 12 okrivljenih, među kojima je bio i Elek, nije priznao krivicu. On je na suđenju tvrdio da je dan pre nego što je uhapšen 2012. ispred kuće pronašao svesku inspektora koji je vodio istragu i u kojoj je pronašao detalje koji su se ticali hapšenja osumnjičenizh za pljačku.

- Iako sam video da se spominje moje ime, nisam pobegao, jer nemam nikakve veze sa tom pljačkom - rekao je tada Elek, koji je na početku suđenja sudu čak dostavio slike iz jednog restorana u Surčinu koje su fotografisane u vreme izvršenja pljačke.

Svi okrivljeni, uključujući i Eleka, na kraju sudskog postupka oslobođeni su optužbi.

Prizajem da sam seljak

Po izlasku iz pritvora, 2012. za medije je pričao da nije kriminalac, već poljoprivrednik.

- Priznajem da sam seljak! Bavim se stočarstvom i poljoprivredom i ne stidim se toga. Gajim svinje mangulice i obrađujem zemlju, od čega pristojno zarađujem za život svoje porodice. Policija može da me locira na njivi u svakom trenutku i spreman sam da se odazovem na svaki poziv, jer nemam od čega da bežim - ispričao je Elek po izlasku iz pritvora.

Nekoliko godina o njemu se ništa nije znalo, sve dok ga bivša supruga 2016. nije prijavila za porodično nasilje, otmicu i nanošenje teških povreda iz vatrenog oružja. Ona je tvrdila da joj je 2. aprila 2016. u Surčinu Elek pucao u noge. Posle dve godine skrivanja, u maju 2018, uhapšen je kada je sa falsifikovanim dokumentima pokušao da uđe u Severnu Makedoniju. Posle ekstradicije Srbiji, navodno je tvrdio da nije bežao niti se krio, već je obilazio manastire.

Pravosnažno je za taj zločin odslužio kaznu od šest godina zatvora.