POLICIJA NA MERDARU ZAUSTAVILA BUGARE: Švercovali antibiotike za stoku
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, i policijski službenici Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su bugarske državljane H. G. (1967) i S. I. P. (1973), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.
Policija je na ZTP Merdare u automobilu u kojem su se nalazili osumnjičeni pronašla osam paketa sa 1.344 šprica antibiotskog leka za stoku „Fatroximin“, bez prateće dokumentacije o poreklu, ukupne procenjene vrednosti od 1.441.440 dinara, saopštio je MUP.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.
Kurir.rs