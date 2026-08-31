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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, i policijski službenici Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Upravom carina, uhapsili su bugarske državljane H. G. (1967) i S. I. P. (1973), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena trgovina.

Policija je na ZTP Merdare u automobilu u kojem su se nalazili osumnjičeni pronašla osam paketa sa 1.344 šprica antibiotskog leka za stoku „Fatroximin“, bez prateće dokumentacije o poreklu, ukupne procenjene vrednosti od 1.441.440 dinara, saopštio je MUP. 

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji.

Kurir.rs

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