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Tela majke i sina, Mirjane (80) i Igora G. (52) nađena su sinoċ u njihovom stanu u naselju Palilula u Nišu.

Komšije kažu da su tela nađena u fazi raspadanja. Prema njihovim rečima, Mirjana i Igor nisu živeli zajedno.

- Sin je živeo u centru grada, a majka ovde. Kako sada svi pričaju, njoj je nešto pozlilo i preminula je, a Igor je došao da je obiđe i zatekao je mrtvu i valjda nije mogao da živi bez nje i možda je pidigao ruku na sebe. Fina je to porodica bila, baš mi je žao - priča potresen komšija.

1/5 Vidi galeriju Zgrada u Nišu u kojoj su nađena tela majke i sina Foto: Kurir/M.S.

Kako kaže, horor u stanu je otkriven nakon što su stanari zgrade poslednjih dana počeli da osećaju neprijatan miris.

- Već nekolko dana se osećao smrad u zgradi i išli smo od stana do stana da vidimo šta je u pitanju, pa smo onda zvali policiju kada smo otkriii gde se oseća neprijatan miris - prepričava komšija. Inače, u zgradi se i danas oseća jak, neprijatan miris.

Kako dodaje, suprug pokojne Mirjane, a otac pokojnog Igora preminuo je ranije i radio je u vojsci.

- Igorov otac je bio oficir, davno je umro - rekao je za Kurir jedan komšija.

Dva tela poslata su na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to ko je prvi preminuo.