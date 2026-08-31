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Dve žene koje su prekjuče ranjene u masakru u Velikom Gradištu hitno su prevezene u Klinički centar Srbije u Beogradu, a kako Kurir saznaje, jedna od njih konačno je van životne opasnosti, dok je druga i dalje jako kritično.

- A.Č. koju je brat B.K. upucao u subotu u Velikom Gradištu i dalje je u životnoj opasnosti. Njoj je policajac pucao u glavu i ostavio je krvavu nasred ulice ispred porodičnog doma gde su zajedno sa roditeljima odrasli. Metak je prošao kroz čelo, operisana je, ali je i dalje u kritičnom stanju. Lekari joj se lavovski bore za život i svaki trenutak je važan - kaže izvor Kurira i dodaje da ona ima prostrelnu ranu poglavine i nagnječenje mozga,

Prema rečima našeg sagovornika, njena svekrva kojoj je policajac takođe pucao u glavu trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Podsetimo, zločin se dogodio prekjuče oko 13.30 sati. Osumnjičeni B. K. pucao je u porodicu svoje rođene sestre A. Č. Tom prilikom je ubio sestrinog muža, a svog zeta. S.Č., inače vatrogasca, kao i sestrinu ćerku (19), a svoju sestričinu, dok je teško ranio sestru A. Č. i njenu svekrvu S. Č.

Policajac B.K. Foto: Društvene Mreže

Inače, osumnjičeni B. K. je nakon krvoprolića izvršio samoubistvo.