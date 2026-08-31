BRAT JOJ PUCAO U ČELO I OSTAVIO JE KRVAVU NASRED PUTA, PA JOJ POBIO PORODICU: Ranjena žena iz Velikog Gradišta i dalje u teškom stanju, njena svekrva malo bolje
Dve žene koje su prekjuče ranjene u masakru u Velikom Gradištu hitno su prevezene u Klinički centar Srbije u Beogradu, a kako Kurir saznaje, jedna od njih konačno je van životne opasnosti, dok je druga i dalje jako kritično.
- A.Č. koju je brat B.K. upucao u subotu u Velikom Gradištu i dalje je u životnoj opasnosti. Njoj je policajac pucao u glavu i ostavio je krvavu nasred ulice ispred porodičnog doma gde su zajedno sa roditeljima odrasli. Metak je prošao kroz čelo, operisana je, ali je i dalje u kritičnom stanju. Lekari joj se lavovski bore za život i svaki trenutak je važan - kaže izvor Kurira i dodaje da ona ima prostrelnu ranu poglavine i nagnječenje mozga,
Prema rečima našeg sagovornika, njena svekrva kojoj je policajac takođe pucao u glavu trenutno se nalazi van životne opasnosti.
Podsetimo, zločin se dogodio prekjuče oko 13.30 sati. Osumnjičeni B. K. pucao je u porodicu svoje rođene sestre A. Č. Tom prilikom je ubio sestrinog muža, a svog zeta. S.Č., inače vatrogasca, kao i sestrinu ćerku (19), a svoju sestričinu, dok je teško ranio sestru A. Č. i njenu svekrvu S. Č.
Inače, osumnjičeni B. K. je nakon krvoprolića izvršio samoubistvo.
- Pretpostavlja se da je motiv masakra imovina. Naime, B. K. i njegovoj sestri A. Č., je zimus preminuo otac i među njima su postojale razmirice oko podele imovine. Zločin je počinjen u dve kuće. A. Č. je upucana u očevoj kući, dok su njeni muž, ćerka i svekrva upucani u drugoj kući, onoj u kojoj je ta porodica živela - objašnjava naš izvor.