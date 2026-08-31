Slušaj vest

Nakon spektakularnog bekstva srpskog državljanina Saše Stojanovića (35) iz zatvora Duizburg-Hamborn, koje se odigralo u nedelju, danas su objavljeni novi detalji njegovog bega.

On je u nedelju oko 3 sata ujutro alatom, koji je krio u rupi u podu, isekao spoljne rešetke na prozoru ćelije, a onda koristio sto kao polugu da otvori druge, unutrašnje rešetke. Nakon toga, provukao se kroz uski otvor, popeo se preko fasade na krov i pobegao.

Prema najnovijim nformacijama, jedini svedoci Sašinog bega su drugi zatvorenici.

Nema kazne za bekstvo Zanimljivo je da, prema nemačkom zakonu, sam čin bekstva iz zatvora nije kažnjiv, jer se smatra prirodnim ljudskim nagonom za slobodom, osim ako begunac tokom bega ne počini dodatna krivična dela poput uništavanja imovine ili nanošenja povreda.

- Drugi osuđenici su te noći, oko 3.20 sati, čuli neobičnu buku i lupanje koji su dopirali iz njegove ćelije. Dok su se oni pitali šta se događa, Saša je već prošao kroz rupu na rešetkama i sa trećeg sprata se preko fasade popeo na četvrti, odnosno na krov. Tada su zatvorski čuvari videli siluetu muškarca kako trči po krovu, pa su krenuli ka njemu. Međutim, on je za njih bio prebrz. Spustio se niz oluk do stambene zgrade, koja se naslanja na zatvorsku i znatno je niža, a odatle je istrčao pravo na ulicu - priča izvor blizak slučaju za nemačke medije.

Foto: polizei.nrw

Takođe, lokalni portali pišu i da istražni organi veruju da je Saša imao saučesnike koji su mu obezbedili alat, koji je krio u podu prekriven linoleumom, prenosi nemački portal WDR.

- Očigledno je imao logističku podršku iz spoljnog sveta, koja mu je pomogla oko organizacije bekstva, ali i koja mu je omogućila da mu se izlaskom na ulicu odmah izgubi svaki trag, odnosno verovatno su ga saučesnici čekali u vozilu u ulici u koju je prvo kročio nakon bega iz zatvora - objašnjava izvor iz istrage.

Podsetimo, ovaj Srbin je bio iza rešetaka u Nemačkoj zbog sumnje da je počinio krađu, a krajem maja osuđen je na šest godina zatvora zbog dve provalne krađe. Prema izvorima iz pravosuđa, navodno je ukrao nakit i više od 200.000 evra u gotovini.

Foto: Duisburg police

Mediji u Nemačkoj pišu da Saša i njegova kriminalna grupa deluju kao "Pink Panteri" , čuveni kradljivci skupocenog nakita. Kako navode, pretpostavlja se da je odbegli Srbin deo ove kriminalne organizacije, koja je poznata u svetu po provalama u najluksuznije juvelirnice i krađi dijamanata i drugog skupocenog nakita.

Takođe, i ranijih godina su zabeležena bekstva "Pink Pantera" iz strogo čuvanih zatvora, a Sašino rezanje rešetki, upotreba stola kao poluge i kretanje po krovu opisuju se kao "potpuno u stilu ove bande".

Kako smo ranije pisali, nemačka policija je saopštila da se Saša preziva Stojanović i da koristi i druge, lažne identitete.

Foto: Polizei Deutschland

- Tridesetpetogodišnjak je bio u pritvoru Duizburg-Hamborn od 10. februara 2026. godine, nakon hapšenja po poternici. Poternica je za njim bila raspisana zbog sumnje da je počinio krivično delo provala. Policija moli javnost za pomoć u potrazi za beguncem iz zatvora. On je visok 1,75 metara, težak 75 kilograma, vitke građe i visokog čela. Na desnoj nadlaktici ima karakterističnu tetovažu ženskog lica. U trenutku bekstva imao je kratku smeđu kosu - piše u apelu nemačke policije.

Takođe, oni su naglasili da je reč o opasnom kriminalcu.