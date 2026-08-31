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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili D. M. (20) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

- Sumnja se da je on 30. avgusta, u noćnim satima, u jednoj kladionici u gradu, uz pretnju nožem, od radnice oduzeo 51.000 dinara i potom pobegao, navode u PU Kragujevac.

Policija je osumnjičenog za razbojništvo ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je nađen i sav novac koji je, kako se sumnja, oduzet iz kladionice.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu, D. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će on, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.