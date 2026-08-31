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Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, uhapsila tri lica zbog sumnje da su poreskom utajom i prevarom oštetila budžet Srbije za 39 miliona dinara, saopštila je danas Poreska uprava Srbije.

Navedeno je da je jedan od osumnjičenih - odgovorno lice u privrednom društvu, uz pomoć druga dva osumnjičena - osnivača i zakonskih zastupnika privrednih društava, izvršio krivična dela tako što su u poslovnoj dokumentaciji korišćeni falsifikovani fiskalni računi i fiktivne fakture, saopštio je MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće, uz krivičnu prijavu, sprovedeni u tužilaštvo.