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Nakon teške tragedije koja je potresla stanovnike niškog naselja Palilula, kada su Mirjana G. (80) i njen sin Igor G. (52) juče pronađeni mrtvi u svom stanu, za Kurir su se oglasile i prve komšije nesrećne porodice.

Oni su nađeni u poodmakloj fazi raspadanja.

Ljiljana Smiljković Foto: Kurir/M.S.

- Mi verujemo da mu je majka prva preminula, pa da je on odmah nakon toga popio tablete. Bili su mnogo vezani, on nije mogao da živi bez nje. Verovatno je izvršio samoubistvo zbog majke. U zgradi smo već tri, četiri dana osećali neprijatne mirise, pa smo pozvali policiju koja je došla juče i pronašla ih. Čula sam da su bili zagrljeni u krevetu. Teško da su umrli u isto vreme, zato pretpostavljam da je on popio tablete nakon njene smrti - priča za Kurir Ljiljana Stamenković, stanarka zgrade u kojoj su živeli majka i sin.

1/5 Vidi galeriju Zgrada u Nišu u kojoj su nađena tela majke i sina Foto: Kurir/M.S.

Ona dodaje da su oni živeli sami i da niko od komšija nije imao probleme sa njima.

- Bili su mirni ljudi, povučeni. Skoro se ni sa kim nisu družili. Sin smo često viđali samo kako ide u kupovinu, a nekad i nju sa njim. Nemam loših reči da kažem za njih - kaže komšinica Ljiljana.

Miroslav Živković Foto: Kurir/M.S.

Njene navode potvrdio je i drugi komšija porodice Miroslav Živković.

- On nije bio incidentan čovek. Majka mu je dugo bila u penziji i bila je bolesna. Sve se teže kretala. Možda je ona umrla prirodnom smrću, a za njega ne znam šta da kažem, utvrdiće patolozi. Sina sam video pre nekoliko dana. Otkud znam šta je moglo biti... Čovek u tom slučaju, kada mu umre osoba sa kojom je živeo, bude u rastrojstvu, ali ne znam šta se njemu dogodilo - rekao je za Kurir Miroslav Živković.