Na beogradskom bazenu juče je došlo do hapšenja muškarca koji je navodno telefonom snimao decu
BOLESNO!
PEDOFIL UHAPŠEN NA BAZENU U BEOGRADU: Telefonom snimao decu na Košutnjaku, uhvatili ga čuvari!
Slušaj vest
Muškarac D. K. (36) uhapšen je juče na bazenu na Košutnjaku u Beogradu jer je, kako se saznaje, fotografisao maloletne devojčice.
Prema prvim informacijama, do hapšenja je došlo juče oko 18 sati kada je sve primetio radnik obezbeđenja, koji je pozvao policiju.
Radnici obezbeđenja su, pre dolaska policije na lice mesta, D. K. oduzeli telefon i utvrdili da se u njemu zaista nalaze fotografije devojčica.
Osumnjičeni je odveden u pritvor, a istraga će utvrditi šta se tačno dogodilo.
(Telegraf)
Reaguj
Komentariši