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Suđenje osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić (2) održaće se u negotinskom Višem sudu, odlučio je Apelacioni sud u Nišu.

- Danas je u zaječarski Viši sud stigla odluka Apelacionig suda iz Niša, po kojoj će suđenje umesto u Zaječaru, biti održano u Negotinu. Razlog tome je što su sve sudije Višeg suda u Zaječaru već učestvovale u ovom predmetu, a po zakonu samo suđenje mora biti od strane sudija koji nisu imali dodirnih tačaka sa slučajem - saznajemo od nadležnih organa.

Viši sud u Zaječaru poslaće odluku Apelacionog suda u Viši sud Negotin po kojoj je negotinski sud delegiran za ovo suđenje.

- Čim dobijemo zvanični dokument, krećemo sa predmetom. Najpre se zakazuje pripremno ročište. Prema praksi, to bude za oko mesec dana. Pripremno ročište je zatvoreno za javnost. Inače, na ovom ročištu sudija određuje datum početka glavnog pretresa, odnosno početak suđenja. To može biti za dve, tri nedelje od pripremnog ročišta, ali nema pravila - saznajemo od nadležnih.

Kako dalje saznajemo, zaječarsko Više tužilaštvo tražiće nadležnost za ovo suđenje.

- Tražićemo, i po dosadašnjoj praksi sigurno i dobiti, da mi budemo tužioci na ovom suđenju. Upućeni smo do detalja od samog početka, što kolege iz Negotina nisu, tako da je tu sve jasno - saznajemo iz tužilaštva.

Kako saznajemo, zbog uskorog početka suđenja zadovoljni su i nadležni organi, ali i advokati osumnjičenih.

Podsetimo, optuženi za ubistvo Danke Ilić su Dejan Dragijević i Srđan Janković. Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu.