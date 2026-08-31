TROJICA OSUĐENA ZBOG SILOVANJA DECE U ČAČKU: Kažnjeni sa ukupno 18 godina robije, primenjen i "Marijin zakon"
Viši sud u Čačku doneo je tri presude u tri odvojena slučaja, po optužnicama koje je prethodno podiglo Više javno tužilaštvo u Čačku, a za silovanje dece.
Kako navode, Viši sud u Čačku u prvom slučaju doneo je presudu zbog produženog krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja (oštećena je dete), kojom je jedno lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.
U drugom slučaju, zbog produženog krivičnog dela obljuba sa detetom i produženog krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja, drugo lice je pravnosnažno osuđeno na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva meseca, a zbog istog krivičnog dela obljuba sa detetom, u trećem slučaju treće lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.
U svim navedenim slučajevima osuđenima su izrečene i mere po tzv. "Marijinom zakonu".
Nakon izdržavanja kazne, zabranjeno im je da posećuju mesta na kojima se okupljaju maloletna lica, kao što su školske zgrade, školska dvorišta, vrtići, igrališta i dečje manifestacije, a isti će trajno biti upisani u registar izvršilaca ovih krivičnih dela.