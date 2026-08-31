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Viši sud u Čačku doneo je tri presude u tri odvojena slučaja, po optužnicama koje je prethodno podiglo Više javno tužilaštvo u Čačku, a za silovanje dece.

Kako navode, Viši sud u Čačku u prvom slučaju doneo je presudu zbog produženog krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja (oštećena je dete), kojom je jedno lice pravnosnažno osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest godina.

U drugom slučaju, zbog produženog krivičnog dela obljuba sa detetom i produženog krivičnog dela obljuba zloupotrebom položaja, drugo lice je pravnosnažno osuđeno na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i dva meseca, a zbog istog krivičnog dela obljuba sa detetom, u trećem slučaju treće lice je osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

U svim navedenim slučajevima osuđenima su izrečene i mere po tzv. "Marijinom zakonu".