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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana su trojica osumnjičenih da su od 26. do 29. avgusta u Ulici Gavrila Principa obmanom odveli i silom zadržali u Vladimircima dvojicu državljana Avganistana i trojicu državljana Turske u nameri da od njihovih porodica iznude novac u iznosi od po 10.000 evra.

- Osumnjičeni Stefan P. (30), Slobodan K. (43) i državljanin Bosne i Hercegovine Selim D. (29) su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, Slobodanu K. i Selimu D. i da ne bi uticali na svedoke, a Selimu D. i zbog opasnosti od bekstva - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo otmica u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Hapšenje osumnjičenih Foto: screenshot MUP Srbije

Kako se navodi, sumnja se da su osumnjičeni od 26. do 29. avgusta, po prethodnom dogovoru i zajedničkim delovanem obmanom odveli i silom zadržali oštećene u nameri da od njihovih porodica iznude novac, pri čemu su radi ostvarenja cilja otmice otetima pretili ubistvom i teškom telesnom povredom.

- Najpre se, kako se sumnja, 26. avgusta Stefan P. u dogovoru sa drugom dvojicom osumnjičenih, odvezao vozilom „reno megan" do ulice Gavrila Principa Beogradu pa se ispred jednog kafića obratio oštećenim državljanima Avganistana i lažno se predstavio kao taksista koji navodno treba da ih odvede do granice Republike Srbije - navodi se i dodaje da ih je zatim odvezao do iznajmljene vikendice u Grabovcu u Obrenovcu, gde su oštećene dočekali Slobodan K. i NN lice sa maskama na glavama, pištoljem u ruci i palicom, pa su zajedno sa Stefanom P. odmah počeli da tuku oštećene i ozbiljno im prete rečima da njihove porodice treba da uplate novac u iznosu od po 10.000 evra, kako bi ih pustili, a u suprotnom će ih ubiti i teško povrediti.

Jedan od otetih Foto: screenshot MUP Srbije

- Nakon toga su im stavili plastične vezice na ruke i zaključali najpre u podrum, a zatim i u potkrovlje kuće. Potom su osumnjičeni ulazili kod oštećenih i davali im telefone radi pozivanja svojih porodica i traženja novca za njihovo oslobađanje, te su snimali glasovne poruke i slali porodicama oštećenih kako iste tuku i prete im. Na isti način su, kako se sumnja, sutradan su ponovili otmicu trojice državljana Turske - dodaje se u saopštenju.

Jedan od osumnjičenih je, kako se sumnja, iz telefona oštećenih uzeo kod za preuzimanje novca za transport lica od Turske do Italije, posle čega su Stefan P. i Slobodan K. 28. avgusta oko 13.45 časova, došli do pomenutog u kafića u Ulici Gavrila Principa i pokazali vlasniku kafića pomenuti kod, nakon čega im je on dao novac u iznosi od 4.800 evra.