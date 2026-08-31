Slušaj vest

Veliko Gradište zavijeno je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je policajac ubio članove svoje porodice, a potom izvršio samoubistvo.

O tragediji, mogućim motivima i informacijama do kojih je došla redakcija Kurira govorio je Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, za emisiju "Puls Srbije" kod voditeljke Milice Janković. Kako je Nedić naveo, atmosfera u Velikom Gradištu je izuzetno teška, a meštani još pokušavaju da shvate šta je dovelo do ovakve tragedije.

- Prema poslednjim informacijama sa terena, grad je bukvalno u tišini. Kafići ne puštaju muziku, ljudi idu pognutih glava ulicom i jednostavno ne mogu da veruju. Svi se poznaju, svi znaju te ljude i tu porodicu, tako da su i dalje zaista pod teškim utiskom. Ni ovi stariji ne pamte da se tako nešto desilo. Radi se zaista o mirnom gradu i svi pokušavamo da damo odgovor na pitanje šta se dogodilo. Generalno, koliko smo mogli da dođemo do nekih novih informacija, on je bio dugogodišnji policajac, pripadnik MUP-a. Ranije je, navodno, bio poznat po problematičnom ponašanju, zbog čega je svojevremeno prebačen u graničnu policiju. Nije imao kriminalni dosije pre dolaska u policiju, ali je bio ohol i problematičan, pa su i kolege na poslu imale problema s njim - rekao je Nedić.

On je kao ilustraciju njegovog ranijeg ponašanja naveo i slučaj sukoba sa prijateljem, koji je, prema informacijama do kojih je redakcija došla, pokazivao koliko je odnos prema ljudima oko njega mogao da bude problematičan.

- Recimo, kakav je čudak bio govori primer da se svojevremeno posvađao sa jednim izuzetno dobrim drugom, sa kojim se svakodnevno družio, a onda bi u popodnevnim satima, u uniformi, došao da ga traži u kući i tražio da da neku izjavu. Bukvalno je već tada pokušavao da na taj način vrši pritisak. E sad, što se konkretno ovog zločina tiče, očigledno je da je spor oko imovine u pitanju, da je bio pritisnut nekim dugovima i da mu je bio neophodan novac - naveo je Nedić.

Foto: Kurir Televizija

Spor oko kuće

Prema informacijama koje je izneo Nedić, u centru porodičnog sukoba bila je kuća koja je ostala predmet spora nakon problema oko nasleđivanja.

- Njegovi roditelji su se, kada je on bio mlađi, razveli. Majka živi u Požarevcu, dok je sestra živela sa zetom, koji je bio vatrogasac i koji je takođe ubijen u Velikom Gradištu. Ta kuća, njihova porodična kuća, bila je prazna i upravo ona je bila predmet spora. Sve je nastalo kao posledica spora oko nasleđivanja. Navodno, zbog sukoba sa ocem, on je ostao bez te kuće, otac je navodno ostavio sestri, a sestra je opet htela da proda kuću, ali da novac, odnosno korist od te prodaje, ostavi njegovoj deci. Ona nije želela da se imovina rasparča, nije mislila strogo samo na sebe, već je više razmišljala o njegovoj deci - rekao je Nedić.

Kako je dodao, situacija je, prema informacijama iz okruženja porodice, dugo trajala, a odnosi između brata i sestre bili su sve lošiji.

- On je danima nju progonio, išao je, zvao je, a ljudi iz okruženja kažu da je bila pod stalnim pritiskom. Često je govorio i pretio, pa je čak rekao: "Ovde će morati pištolj da radi". To je bio strahovit pritisak - naveo je Nedić.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je navodno i ranije pokušavao da dođe do novca prodajom porodične kuće, iako nije bio njen vlasnik.

- On je ranije već davao oglase za prodaju kuće, navodno i dok je otac bio živ, a pokušavao je to i sada. Međutim, papirološki nije mogao da je proda, jer se prodaja nije vodila na njega. Ispostavilo se da nije bio ni vlasnik ni suvlasnik. I onda je, očigledno, osmislio čitav taj zločin - rekao je Nedić.

Nedić je potom izneo detalje samog zločina, navodeći da je policajac najpre napao sestru, a zatim otišao u kuću u kojoj je živela njena porodica.

- Prvo je rekao sestričini da dođe kući, sestru je dočekao u njihovoj staroj porodičnoj kući i pokušao još jednom da je nagovori da potpiše, odnosno da mu prepiše kuću. A onda joj je pucao u glavu. Ona je teško ranjena i pitanje je da li će preživeti, bori se za život. Nakon toga je prešao oko 300 metara dalje, do kuće gde je živela njegova sestra, odnosno njena porodica. Tu je upucao sestričinu, zeta i zetovu majku, koja je takođe teško povređena. Dakle, još dve osobe se bore za život. Na kraju je, pored sestričine, u prostoriji u kojoj je pucao u nju, izvršio samoubistvo i pucao sebi u glavu - zaključio je Rajko Nedić.

04:27 POLICAJAC UBIO NAJBLIŽE ZBOG IMOVINE? Rajko Nedić otkrio jezive detalje tragedije u Velikom Gradištu: "Pretilo se da će morati pištolj da radi" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs