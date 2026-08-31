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U mestu Višnjićevo kod Šida dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio muškarac S. Đ, nakon što ga je njegov sin J. Đ. pretukao, a potom zapalio.

Prema informacijama, incident je počeo nakon svađe između oca i sina zbog glasne muzike. Sin je, prema dosadašnjim informacijama, odvrnuo muziku, zbog čega se njegov otac bunio.

Nakon toga je došlo do fizičkog sukoba, tokom kojeg je sin pretukao oca. Kada je S. Đ. ostao bez svesti, J. Đ. ga je, prema informacijama Euronews Srbija, polio benzinom i zapalio.

Komšije su primetile šta se dogodilo, pokušale da ugase vatru i odmah pozvale Hitnu pomoć.

Povređeni muškarac prevezen je u bolnicu, a zbog težine povreda zbrinut je na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu.

Okolnosti tragedije i svi detalji događaja utvrđuju se u okviru istrage.