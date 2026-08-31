Na auto-putu ka Novoj Pazovi došlo je do prevrtanja prikolice kamiona, a prema rečima očevidaca, incident nije posledica saobraćajne nesreće
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DRAMA NA AUTO-PUTU KA NOVOJ PAZOVI! Prevrnula se prikolica kamiona, prolaznici u šoku zatekli haos na kolovozu! (FOTO)
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Prikolica kamiona se prevrnula na auto-putu ka Novoj Pazovi.
Za sada nije poznato kako je došlo do prevrtanja, kao ni stanje učesnika.
Očevici su naveli da prevrtanje nije posledica saobraćajne nesreće.
Kurir.rs
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