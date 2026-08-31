Slušaj vest

Prikolica kamiona se prevrnula na auto-putu ka Novoj Pazovi. 

Za sada nije poznato kako je došlo do prevrtanjakao ni stanje učesnika

Očevici su naveli da prevrtanje nije posledica saobraćajne nesreće. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD NOVE PAZOVE Stvaraju se zastoji u saobraćaju (VIDEO)
Screenshot 2024-12-21 194116.jpg
HronikaŽESTOKA SAOBRAĆAJKA KOD NOVE PAZOVE, "MERCEDES" DEMOLIRAN: Objavljena slika s mesta nesreće, stvaraju se zastoji (FOTO)
Hitna pomoć
HronikaSTRAŠNA NESREĆA U NOVOJ PAZOVI: Pijani vozač udario pešaka automobilom, muškarac preminuo na putu do bolnice
hitna-pomoc.jpg
HronikaMRTAV PIJAN NIJE VIDEO PEŠAKA I POKOSIO GA, NESREĆNI ČOVEK PREMINUO: Zaustavio auto tek kad je čuo udarac
1605707484158555740415777867091568972159watermark.php-1000x0.jpg