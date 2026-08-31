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Stravična porodična tragedija potresla je Višnjićevo kod Šida, gde je S. Đ. preminuo od zadobijenih povreda, a njegov sin J. Đ. osumnjičen je za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.Meštanin Višnjićeva za Kurir je ispričao šta se, prema pričama koje kruže selom, događalo u porodičnoj kući.

Prema rečima sagovornika Kurira, sve je počelo nakon što je sin pustio glasnu muziku, a otac izašao i rekao mu da je utiša.

Meštani pričaju da je otac potom otišao u kuću, uzeo drvenu nogaru od stola i njome udario sina po leđima.

Nakon toga je, prema njihovim navodima, usledio brutalan napad.

– Kada ga je otac udario tom nogarom po leđima, sin je počeo veoma jako da ga tuče. Tukao ga je napolju, a otac je potom pobegao u kuću. Sin je krenuo za njim i tamo nastavio da ga udara – kaže meštanin Višnjićeva za Kurir.

Prema njegovim rečima, u kući se u tom trenutku nalazila i supruga stradalog, odnosno maćeha osumnjičenog.

– Navodno je udario i maćehu, tako se priča među meštanima. Posle je otišao po benzin, polio oca i zapalio ga – navodi sagovornik.

Nakon toga je, prema priči meštana, osumnjičeni pobegao.

– Pobegao je, a policija ga je kasnije pronašla kod železničke stanice – kaže naš sagovornik.

Meštani tvrde da je i ranije imao problema sa zakonom

Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je Kurir došao u Višnjićevu, osumnjičeni je, kako tvrde meštani, i ranije bio krivično gonjen.

Meštani navode i da je jedan period života proveo u inostranstvu, a u selu se može čuti tvrdnja da je tamo boravio do zastarelosti jednog ranijeg slučaja, nakon čega se vratio.

Ove navode meštana za sada nisu zvanično potvrdili policija niti nadležno tužilaštvo, pa nije poznato o kom postupku je navodno bila reč, niti kakav je bio njegov ishod.

Tužilaštvo traži pritvor do 30 dana

Zvanično je potvrđeno da je Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici predložilo određivanje pritvora do 30 dana osumnjičenom za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Osumnjičeni je nakon hapšenja priveden i saslušan, nakon čega je tužilaštvo sudu predložilo određivanje pritvora.

S. Đ. je od zadobijenih povreda preminuo.