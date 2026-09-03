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Navodi se da na telima nema tragova nasilne smrti, a policija je potvrdila da su tela pronađena u stanu usled neprijatnog mirisa koji je dolazio iz stana, a koji su prijavile komšije.

Kada je policija ušla u stan sa sestrom preminule žene zatekli su prizor majke (80) i sina (52) kako zagrljeni leže u krevetu bez znakova života.

Ekipa Kurira se nalazila ispred zgrade u kojoj se dogodilo ovo, a u nastavku saznajte šta su komšije rekle o preminulima.

02:15 MAJKA (80) I SIN (52) PRONAĐENI ZAGRLJENI U KREVETU, OBOJE MRTVI! Komšije za Kurir otkrile detalje: "Sumnjamo da je ZBOG OVOGA okončao sebi život" Izvor: Kurir televizija

- Pretpostavljamo da je majka umrla i da je sin popio tablete. Bili su mnogo vezani, verovatno je okončao sebi život zbog majke. Nekoliko dana se osećao neprijatan miris, a kada smo svi stanari insistirali, došla je policija i našla zagrljene majku i sina. Oni su bili mirni, nismo imali probleme sa njima. Nisu se družili ni sa kim, nekako su bili usamljeni. Dečko je išao u kupovinu često, a nekada i ona sa njim - reče komšinica iz zgrade u kojoj su nađeni majka i sin.

- Ona je bila bolesna i živela je sa sinom. On nije ovde stalno jer ima kuću u gradu. Neprijatni mirisi se još uvek osećaju u tragovima, a ja sam savetovao da se to dezinfikuje. Znam da je privatan stan i da policija i dalje vrši istragu, ali makar hodnici mogu da se dezinfikuju - rekao je komšija iz zgrade.

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Kurir.rs

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