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Stanovnike Ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradujutros oko tri sata probudio je dramatičan prizor.

U požaru koji je izbio na parkingu oštećeno je ukupno deset automobila, od kojih su pojedini potpuno izgoreli, te je od njih ostala samo ugljenisana školjka.

Vidno uznemireni građani koji su rano jutros krenuli na posao zatekli su potpuni uništene automobile. Stanari tvrde da u njihovom naselju deluje piroman i sumnjaju da je napadač ovog puta doneo kofu sa gorivom kako bi namerno zapalio parkirana vozila.

Vatrogasne ekipe lokalizovale požar

Vatrogasne ekipe su ubrzo stigle na teren i lokalizovale požar, sprečivši njegovo dalje širenje na okolna vozila.

O incidentu su odmah obavešteni policija i nadležno tužilaštvo. Na licu mesta je obavljen uviđaj, a nadležni organi intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti i pronalaženju odgovornog lica.

Tačan uzrok požara i procena visine materijalne štete biće poznati nakon završetka svih potrebnih veštačenja.

(Kurir.rs/Telegraf)

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