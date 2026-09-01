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Naime, on je oko tri sata ujutro alatom, koji je krio u rupi poda, isekao spoljne rešetke na prozoru ćelije, a onda koristio sto kao polugu da otvori druge, unutrašnje rešetke.

Nakon toga, provukao se kroz uski otvor, popeo se preko fasade na krov i pobegao. Više detalja o ovom slučaju za Kurir iznela je Jelena Prodanić, pravnik iz Štutgarta.

Foto: Kurir Televizija

- Glavno pitanje je kako je uspeo, odakle mu alat, da li mu ga neko uneo, da li je to nabavio unutar zatvora, a možda je korupcija, iako se u nju najmanje sumnja. Istraga se aktivno bavi ovim slučajem, a najviše se sumnja da mu je neko uneo alat u zatvor tokom posete. To saznanje će biti veliki deo slagalice. Bekstva nalik Sašinom se nisu dešavala da ja pamtim. Politika mora da vidi kako da spreči ovakva bežanja, možda država bude ulagala više u zatvore.

Gost u studiju Kurir televizije koji je za naš jutarnji program analizirao ovo bekstvo, ali i bezbednost unutar samih zatvora bio je Trivun Ivković, bivši upravnik KP doma "Sremska Mitrovica“.

Ivković je odmah šokirao izjavom da je tema veoma jednostavna i da je ovo primer kako straža i uprava ne bi trebalo da rade u zatvoru. Govori da ovakvo bekstvo ne može da se dogodi bez saradnika.

- Prilikom poseta dobijaju hleb, kolače, slaninu i konzerve, a neko mu je alat doneo uz to. Neko ko namerava da pobegne, on će to i pokušati. Koliko znam, on nije bio u zatvoru, već u pritvoru. Ukoliko je pobegao iz pritvora, to je još gore. On je rešetke prerezao bonsekom, a tvrdim da je neko morao da zna da on to radi. Ovo je veliki propust stražara jer su oni dužni svako jutro da uđu u ćelije i da čekićima proveravaju rešetke - govori Ivković, pa nastavlja sa svojim mišljenjem oko ovog slučaja:

03:50 STRAŽARI SPAVALI DOK JE SRBIN SEKAO REŠETKE! Bivši upravnik zatvora: "Ovo je veliki propust, biće suspendovani“ Izvor: Kurir televizija

- Ipak ne verujem da je neko rizikovao službu zbog jednog bekstva, ali sumnjam na bahato ponašanje stražara koji bez provera smatraju da su sigurni i da im niko neće pobeći. Međutim, po zdravom razumu, oni će morati da budu suspendovani. Kolika se prašina digla oko cele situacije, ne bi me čudilo i da upravnik pretrpi određene sankcije. On je to sve radio noću, a stražari ga nisu čuli jer su spavali.

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