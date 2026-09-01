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Policija intenzivno traga za muškarcem koji je u subotu uveče brutalno ubio Novicu Eleka (43) ispred porodične kuće u Surčinu. Posle objavljivanja snimka zločina, koji je uznemirio javnost, oglasio se Zoran Elek, rođeni brat ubijenog, koji je kobne večeri jurio osumnjičenog.

Zoran Elek je bio u kući kada je čuo pucnjeve. Tada je istrčao napolje i ugledao mladića kako beži sa mesta zločina. Bez razmišljanja je krenuo za njim, pokušavajući da ga sustigne.

- Čuo sam više pucnjeva. Pogledao sam u kameru, video šta se dešava i istrčao na ulicu. Video sam mladića kako beži. Potrčao sam za njim, ali je uspeo da pobegne - ispričao je Zoran Elek za emisiju „Glam i drama“.

Prema njegovom svedočenju, napadač je nakon zločina pokušao što pre da se udalji od porodične kuće. Zoran ga je video s leđa i odmah krenuo u poteru.

-Video sam ga s leđa. Nosio je sportsku majicu, sportski šorts i patike. Vozio je, koliko sam video, običan bicikl, nije bio električni - opisao je Elek.

Novica Elek Foto: Printscreen/Instagram/mmijatovic_official, Mup

U jednom trenutku činilo mu se da je begunac dovoljno blizu da bi mogao da ga stigne. Ipak, napadač je uspeo da poveća razdaljinu i pobegne prema Vojvođanskoj ulici.

- Činilo mi se da je dovoljno blizu, ali je bio udaljen više metara - rekao je Zoran.

Podsetimo, Novica Elek ubijen je ispred porodične kuće u Surčinu. Prema dosadašnjim informacijama, napadač je prišao Eleku, a potom zapucao. Nakon što je Novica pao, napadač mu je, prema informacijama iz istrage, prišao i ispalio još jedan hitac. Sve se odigralo veoma brzo, a ubica je potom pobegao sa mesta zločina.

Zoran Elek Foto: screenshot prva tv

Zoran Elek kaže da njegov brat pre napada nije primetio ništa neobično i da nije znao da mu neko preti.

-Radili smo zajedno svakodnevno i znao bih da je Novica dobijao pretnje - rekao je Zoran.

Ubijeni Novica Elek bio je poznat policiji, a njegovo ime ranije se pojavljivalo u medijima u vezi sa različitim krivičnim postupcima.

Uviđaj na licu mesta Foto: Kurir

Bio je među optuženima u slučaju koji su mediji svojevremeno nazivali „pljačkom veka“, a koji se odnosio na pljačku konvoja firme „Sekjuritas“ iz 2007. godine, kada je, prema optužnici, odneto oko 800.000 evra. Elek je, međutim, zajedno sa ostalim optuženima, pravosnažno oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Po izlasku iz pritvora, 2012. za medije je pričao da nije kriminalac, već poljoprivrednik.

- Priznajem da sam seljak! Bavim se stočarstvom i poljoprivredom i ne stidim se toga. Gajim svinje mangulice i obrađujem zemlju, od čega pristojno zarađujem za život svoje porodice. Policija može da me locira na njivi u svakom trenutku i spreman sam da se odazovem na svaki poziv, jer nemam od čega da bežim - ispričao je Elek po izlasku iz pritvora.

Elekova kuća Foto: Kurir

Nekoliko godina o njemu se ništa nije znalo, sve dok ga bivša supruga 2016. nije prijavila za porodično nasilje, otmicu i nanošenje teških povreda iz vatrenog oružja. Ona je tvrdila da joj je 2. aprila 2016. u Surčinu Elek pucao u noge. Posle dve godine skrivanja, u maju 2018, uhapšen je kada je sa falsifikovanim dokumentima pokušao da uđe u Severnu Makedoniju. Posle ekstradicije Srbiji, navodno je tvrdio da nije bežao niti se krio, već je obilazio manastire. Pravosnažno je za taj zločin odslužio kaznu od šest godina zatvora.