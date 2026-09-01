Slušaj vest

Granični policajac B.K. koji je u subotu u Velikom Gradištu ubio sestričinu i zeta, a sestru i zetovu majku teško ranio, biće sahranjen danas u 13 sati u Požarevcu, saznaje Kurir.

Prema našim informacijama, na njegovoj umrlici piše da će porodica primati saučešće od 11 sati u kapeli na Novom groblju u Požarevcu, a sama sahrana zakazana je za 13 sati. Kao ožalošćeni potpisani su majka, supruga i dve ćerke policajca.

Mesto zločina Foto: Kurir

Meštani Velikog Gradišta još uvek su u velikom šoku zbog nezapamćene tragedije koja je u subotu potresla ceo grad.

- Niko ne može da poveruje da je jedan naizgled normalan čovek, uzgred policajac, počinio takvo krvoproliće zbog nasledstva. Čula sam da mu je sahranu organizovala supruga. Ona je išla u pogrebno preduzeće i sve organizovala. Mislim da će mu samo majka i žena doći na pokop. Zašto bi iko drugi došao, zašto da žalimo za njim? Nama je žao samo njegovih nedužnih žrtava - ispričala je za Kurir jedna poznanica porodice.

Umrlica ubice Foto: Privatna Arhiva/Kurir

Kako saznajemo, sahrana ubijenih S. Č. (48) i njegove ćerke J. Č. (19) zakazana je za sutra u 13 sati u Velikom Gradištu, a tog dana biće proglašen i Dan žalosti.

Ubijena tinejdžerka J.Č. Foto: Kurir, Privatna arhiva

- Povodom tragičnog događaja koji se desio 29.08.2026. godine u Velikom Gradištu, radi odavanja počasti nastradalima i izražavanja saučešća njihovim porodicama proglašava se Dan žalosti na teritoriji opštine veliko Gradište. Za Dan žalosti određuje se sreda 02.09.2026. godine - piše na sajtu opštine Veliko Gradište.

Ubijeni S.Č. Foto: Privatna arhiva, Kurir

Kako je Kurir već pisao, motiv za masakr su neraščišćeni odnosi između B. K. i njegove rođene sestre A. Č. (46) oko imovine.

- Zimus im je preminuo otac i došlo je vreme da se imovina podeli i tu je nastao problem. Valjda je otac testamentom kuću prepisao ćerki, što sin nije želeo da prihvati - pričaju komšije porodice iz Velikog Gradišta.

Ubica B.K. Foto: Društvene Mreže