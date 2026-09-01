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Novo pripremno ročište na suđenju bivšoj gradonačelnici Niša, Dragani Sotirovski, zakazano je za sutra u Višem sudu u Nišu.

Ona je uhapšena 21. februara prošle godine zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja od marta 2022. do jula 2024. godine.

Njen advokatski tim je početkom leta tražio izuzeće sudskog veća, ali to nije prihvaćeno tako da bi pripremno ročište trebalo da bude održano sutra u Višem sudu u Nišu. Pripremno ročište koje je ranije otkazano održaće se bez prisustva javnosti, i na njemu bi tužilaštvo i odbrana trebalo da predlože dokaze i svedoke.

Viši sud podigao je optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi, kako se sumnja, pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Ona je uhapšena tada na Graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke.

Ona se optužuje i za kupovinu "spornog" sata "Svarovski", a za koji je Grad Niš izdvojio 27.000 dinara.

Dragana Sotirovski Foto: MUP Srbije, Nemanja Nikolić

Sotirovski se tereti da je kao komandant Štaba za vanredne situacije angažovala firme iz Niša, "Sim puk gradnja" i "Vodomonteri" za izvođenje različitih građevinskih radova na teritoriji grada. U vreme hapšenja, kako je navedeno, ona je nalazila "rupu u zakonu" pa su ti dogovori uspostavljeni neposrednom pogodbom jer u vanrednim situacijama zakon ne propisuje objavljivanje javne nabavke. Štab je u to vreme brojao mnoge rukovodioce u Nišu koji su saslušani jer su bili učesnici tih odluka o proglašavanjima vanrednih stanja.

Sotirovski je puštena iz pritvora pred Novu 2026. godinu.

U vreme njene "vladavine" na teret joj se stavlja i da je naložila izvesne konsultantske usluge koje je grad platio, ali nije ih dobio.