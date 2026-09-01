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Radnik koji je danas poginuo na gradilištu u Zubinom Potoku, usled povreda zadobijenih nakon pada sa zgrade policijske stanice u izgradnji, primljen je u Kliničko bolnički centar u Severnoj Mitrovici bez znakova života, potvrdio je za Kosovo onlajn dežurni hirurg doktor Aleksandar Jakovljević.

„Pacijent je kolima Hitne službe Doma zdravlja iz Zubinog Potoka doveden na prijemno odeljenje hirurškog odeljenja u 10.15 časova. Po prijemu pacijent nije imao znake života.

Pored svih preduzetih mera reanimacije konstantovana je smrt u 10.45 časova. Pacijent je zadobio kontuziju nagnječne povrede glave i tela i imao je jednu otvorenu povredu grudnog koša tako da pretpostavljamo da je hemoralgični šok uzrok smrti na licu mesta“, rekao je Jakovljević.



Radovi na izgradnji nove stanice policije u Zubinom Potoku započeli su prošle godine u julu kada je ministar unutrašnjih poslova Dzeljalj Svečlja položio kamen temeljac za izgradnju ove policijske stanice.

Ranije objavljeni podaci pokazali su da je na Kosovu tokom prvih šest meseci ove godine registrovano 19 slučajeva u kojima su radnici izgubili život na radnom mestu.