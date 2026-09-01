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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na deonici auto-puta Kruševac – Pojate, u kojoj je prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama sa terena, nastradao vozač motora.

Prema prvim informacijama došlo je sudara motocikla i automobila.

- Saobraćaj je u prekidu u smeru ka Pojatama, formirana je dugačka kolona vozila. Kako smo čuli, život je u nesreći izgubio motociklista - kaže za RINU jedan od vozača.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.

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