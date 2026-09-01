Na auto-putu kod Pojata dogodila se teška nesreća u kojoj je nastradao motociklista
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NASTRADAO MOTOCIKLISTA KOD POJATA: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, zaustavljen saobraćaj!
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na deonici auto-puta Kruševac – Pojate, u kojoj je prema prvim, još uvek nezvaničnim informacijama sa terena, nastradao vozač motora.
Prema prvim informacijama došlo je sudara motocikla i automobila.
- Saobraćaj je u prekidu u smeru ka Pojatama, formirana je dugačka kolona vozila. Kako smo čuli, život je u nesreći izgubio motociklista - kaže za RINU jedan od vozača.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove saobraćajne nesreće.
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