Na auto-putu kod Pojata dogodila se teška nesreća u kojoj je povređen motociklista
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POVREĐEN MOTOCIKLISTA KOD POJATA: Teška saobraćajna nesreća na auto-putu, zaustavljen saobraćaj!
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Na auto-putu Kruševac-Pojate danas u 12.40 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je teško povređen motociklista.
Grčki državljanin, koji je upravljao motociklom, je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Kruševcu, rečeno je u Policijskoj upravi u Kruševcu.
Na licu mesta obavljen je uviđaj, a saobraćaj na toj deonici se odvijao otežano.
Prema prvim informacijama, grčki državljanin je izgubio kontrolu nad motociklom i udario u zaštitnu ogradu pored puta.
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