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Na auto-putu Kruševac-Pojate danas u 12.40 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je teško povređen motociklista.

Grčki državljanin, koji je upravljao motociklom, je sa teškim povredama prevezen u Opštu bolnicu u Kruševcu, rečeno je u Policijskoj upravi u Kruševcu.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a saobraćaj na toj deonici se odvijao otežano.