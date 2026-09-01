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Vozaču kamiona S. Đ. (30) koji se sumnjiči za saobraćajnu nesreću kod Kljajićeva u kojoj su poginula dva radnika putarskog preduzeća „Vojput” DOO Subotica, M.K. (36) i B.A. (62), rešenjem Osnovnog suda u Somboru, određena je mera zabrane napuštanja stana u kom živi, uz primenu elektronskog nadzora.

Ta mera, kako su pojasnili u somborskom Osnovnom sudu, može trajati najduže tri meseca, odnosno do 28. novembra.

S. Đ, je u petak priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, ali nije iznosio odbranu, nego je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Uzrok ove tragične nesreće utvrdiće se istragom koja se vodi u somborskom Osnovnom javnom tužilaštvu

Kobna krivina kod Kljajićeva Foto: YouTube/RTV Info

Dvojica radnika, K. M. i A. B., poginuli su u četvrtak oko 7.10 časova na državnom putu Kljajićevo – Sivac, tokom postavljanja privremene saobraćajne signalizacije za obeležavanje zone radova, za koju izvođač radova poseduje odobren Projekat saobraćajne signalizacije i važeće rešenje o saglasnosti za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije izdato od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rekli su u JP „Putevi Srbije”.

Tačan uzrok ove nesreće utvrdiće se istragom koju vodi somborsko Osnovno javno tužilaštvo.

Kako je Kurir pisao, nesrećni M.K. je iz Apatina, a nakon nesreće su se oglasili njegovi prijatelji.

- Javili su nam najstrašniju vest, da je naš voljeni M. poginuo i to na poslu. Ni kriv ni dužan. Kamiondžija je usmrtio i njegovog starijeg kolegu. Zanemeli smo, ne možemo da verujemo. M. je baš pre nekoliko dana, 22. avgusta, proslavio svoj rođendan, napunio je 36 godina. Dečko je bio vredan i radan, ima porodicu. Roditelji mu žive u inostranstvu - ispričao je prijatelj tada za Kurir.

Stradali M.K. Foto: Društvene Mreže, YouTube/RTV Info

Stanovnici Kljajićeva kažu da godinama u strahu prolaze pomenutom deonicom.