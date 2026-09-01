KAMIONDŽIJA KOJI JE POKOSIO PUTARE PREBAČEN U KUĆNI PRITVOR: Dvojica radnika stradala dok su postavljali signalizaciju!
Vozaču kamiona S. Đ. (30) koji se sumnjiči za saobraćajnu nesreću kod Kljajićeva u kojoj su poginula dva radnika putarskog preduzeća „Vojput” DOO Subotica, M.K. (36) i B.A. (62), rešenjem Osnovnog suda u Somboru, određena je mera zabrane napuštanja stana u kom živi, uz primenu elektronskog nadzora.
Ta mera, kako su pojasnili u somborskom Osnovnom sudu, može trajati najduže tri meseca, odnosno do 28. novembra.
S. Đ, je u petak priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, ali nije iznosio odbranu, nego je iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.
Uzrok ove tragične nesreće utvrdiće se istragom koja se vodi u somborskom Osnovnom javnom tužilaštvu
Dvojica radnika, K. M. i A. B., poginuli su u četvrtak oko 7.10 časova na državnom putu Kljajićevo – Sivac, tokom postavljanja privremene saobraćajne signalizacije za obeležavanje zone radova, za koju izvođač radova poseduje odobren Projekat saobraćajne signalizacije i važeće rešenje o saglasnosti za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije izdato od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, rekli su u JP „Putevi Srbije”.
Tačan uzrok ove nesreće utvrdiće se istragom koju vodi somborsko Osnovno javno tužilaštvo.
Kako je Kurir pisao, nesrećni M.K. je iz Apatina, a nakon nesreće su se oglasili njegovi prijatelji.
- Javili su nam najstrašniju vest, da je naš voljeni M. poginuo i to na poslu. Ni kriv ni dužan. Kamiondžija je usmrtio i njegovog starijeg kolegu. Zanemeli smo, ne možemo da verujemo. M. je baš pre nekoliko dana, 22. avgusta, proslavio svoj rođendan, napunio je 36 godina. Dečko je bio vredan i radan, ima porodicu. Roditelji mu žive u inostranstvu - ispričao je prijatelj tada za Kurir.
Stanovnici Kljajićeva kažu da godinama u strahu prolaze pomenutom deonicom.
- Mi tu krivinu već duže vreme zovemo crna tačka. To je magistralni put između Kljajićeva i Sivca, ali je bliže Kljajićevu, na oko kilometar. Tu se nesreće događaju skoro svakog dana jer niko ne poštuje postavljene znake za opasnu krivinu, već samo jurcaju, kao da su sami na celom putu. Već neko vreme su tu bili radnici koji su obnavljali put i eto, sada je došlo do ove strašne tragedije. Nije vredelo ni to što je stajala signalizacija za radove na putu. Bahati vozači nikada ne poštuju propise - ispričao je za Kurir jedan meštanin sela Kljajićevo.
(Dnevnik)