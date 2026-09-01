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Igor Vukotić, navodni vođa škaljarskog klana, posle ubistva kavčanina Šćepana Roganovića u Herceg Novom, prema presretnutim Skaj porukama koje prenose crnogorske Vijesti, u martu 2020. organizovao je prebacivanje učesnika u likvidaciji iz Crne Gore.

Kako proizilazi iz poruka, Vukotić o kom se ništa ne zna već godinama, u to vreme nije boravio u Crnoj Gori, ali je organizovao kupovinu kriptovanih telefona "dodavanje novca" ali i rute za bekstvo.

Podsetimo, prema presretnutim Skaj porukama, škaljarci su preko ove aplikacije planirali i organizovali ubistvo Roganovića, dogovarali skrivanje dokaza i bekstvo učesnika u ubistvu.

Međutim, prava panika među njima, navodno je nastala posle hapšenja njihovog vojnika Miloša Đuričkovića, za kog su imali informaciju da je progovorio pred istražiteljima.

Roganović ubijen u Herceg Novom Foto: Printscreen CdM, Dan

Navodni vođa škaljaraca, prema presretnutim porukama, uverava Iliju Milanovića koji je u tom ubistvu navodno po zadatku Vukotića imao ulogu da nakon likvidacije Roganovića ubice morskim putem prebaci iz Crne Gore.

U komunikaciji početkom marta, Vukotić uverava Milanovića da ga Đuričković ne poznaje i da ne zna “ni ko je, ni šta je, ni odakle je došao”, ali mu, uprkos tome, poručuje da bi trebalo da se “pomeri” na neko vreme

Šćepan Roganović ubijen je 13. februara 2020., a osam dana kasnije škaljarci Mili Bajramović i sada pokojni Krsto Vujić dogovarali su se o tome da ubiju još jednog člana njegove porodice - Duška, koji je tri godine ranije ostao bez obe noge nakon što je eksplodirao “golf” kojim je upravljao.

Krsto Vujić i Mili Bajramović Foto: Skaj

Kada je nastala panika zbog hapšenja njihovog saučesnika Đuričkovića, Vukotić prvobitno, 27. februara, pokušava da ohrabri Milanovića, govoreći mu:

- Ma nije rekao ovaj mali brate ništa kakvi, ali nema veze da smo pripravni ipak brat.

Nekoliko dana kasnije, 4. marta, istom sagovorniku šalje poruku da je “ovaj mali sve pevao tamo”:

- Gledamo svaki dan da ga vratimo na fabrička, tog kretena.

Tada mu šalje i da se što pre mora srediti barka koju su prethodno iznajmili za izvlačenje egzekutora, ali i da je bolje da se on skloni:

Vukotić: A ti si mogao jedno mesec za početak malo promeniti ambijent lagano. Ja bih, ne bih čekao ni trena. Sto posto brat! Ne zna on ni ko si, ni što si, ni okle si došao, ni ništa, ali bolje da se pomeriš. Ma ne može se ni dokazati da si ti bio tamo, ali bez obzira na sve. Moraš se pomeriti za sad neko vreme! Obavezno brat. Reću da ti spreme nešto para, te tvoje drži tu neka ih. Jedno 5 hiljada da uzmeš i da pređeš granu lagano... Evo da osmislimo gde, ma gde bilo bre.

Igor i Jovan Vukotić Foto: Printscreen, printscreen libertaspress

U glasovnim porukama, Milanoviću objašnjava kako da ubrzava osobu koja im sređuje barku, da ne otkriva ništa, da kaže kako mu treba za ribanje, a onda ponovo piše:

- Idemo mi gas odmah sutra brat. Nećemo čekati vala ništa. Za Sarajevo pravo, javiš se malo onim drugovima tamo i karta za Istambul direktna, pa posle odvojenim letom drugi dan za Španiju. Najavio sam te ja već - piše Vukotić.

On zatim objašnjava Milanoviću i da kod tog "njihovog druga ima sve", da će da uživa, i da mu još nije rekao ko dolazi.

- Spremi jedan koferčić lagane robe i odlično. Rudija danas skini s dnevnog reda i sutra za PG i taxijem gas. Za BH odmah... Nema šta moramo.

Nešto kasnije objašnjava mu da sutradan pozavršava svoje obaveze, zatim od Majora u Sutomoru uzme jedan Skaj i doda ga izvesnom Miki, pa od jednog od njih dvojice uzme novac i ide.

- Pa za prekosutra ujutru da kreneš ti za Sarajevo lagano. Oćemo tako brat.

Nedugo potom, Vukotić koji je posle ubistva njegovog rođenog brata Jovana Vukotića u Istanbulu 2022. postao vođa škaljaraca menja plan, pa istog dana predlaže Milanoviću da ipak ide preko Kosova i Metohije.

- Znaš kako ćemo napravit brate, možda i još bolje. Za Srbiju da ideš, pa sa Kosova. Taman da i dodaš drugu nešto za mene! Od tamo je najbolje direkt za Istanbul. I topčina. Tako sam ja šibao... Da vidim sa Ristovim ocem neku torbu robe za mene i brata da ti doda, pa Ranku da odneseš ok brate. I da pokupuješ neke stvari za mene, važi tu po CT recimo, lagano. To je što se tiče obaveza vezano za mene. Ti tvoje isto posloži kako treba - šalje mu Vukotić ne otkrivajući gde se on nalazi.

- Drug čeka tamo i pravac aerodrom. Smesti te u hotel u Prištinu i lagano sve, kupiš kartu i lepota... Malo u Espanju sa Ljukom bratom - objašnjava mu detalje.

Iz prepiske koju vode dvadesetak dana kasnije proizlazi da planirano sklanjanje nije realizovano u dogovorenom roku.

Vukotić mu 23. marta šalje da je u medijima pročitao “što je ono smeće izlajalo sve tamo”, i ponovo ga šalje kod osobe koja popravlja brod uz konstaticu da ga ubrza “jer ne popravlja Titanik nego barčicu”.

U porukama ne skriva koliko je besan na bivšeg pripadnika klana koji je odlučio da postane svedok saradnik:

- Zarad svoje gu..ce uvali deset ljudi tu i porodice im.

Mesto ubistva Roganovića Foto: Youtube prtscr / Novi Novi

Vijesti su ranije objavile da je Igor Vukotić tih dana potezao veze i za Bajramovića, sada prvostepeno osuđenog na 40 godina zatvora kao direktnog izvršioca ubistva, ilegalno “uvodio” iz države u državu u okruženju, a da je Vujić bio s njim konstantno na vezi i poručivao mu da je stanje teško, ali da više nema nazad.

U prepiskama su nabrajali kako su loše odradili prvi posao, da je policija odmah našla štek stan i jedno vozilo i uhapsila Miloša Đuričkovića, koji je odmah progovorio.

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo prvu optužnicu podiglo je u oktobru 2020. godine, a tada su okrivljeni Vujić, Bajramović, Miloš Đuričković, Igor Glavaš, Dino Ibrahimović i Miloš Komar.

Drugom optužnicom iz septembra 2023. godine, obuhvaćeni su i Igor Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Marko Radović iz Herceg Novog.

Optužnicom je predstavljeno da su u drugoj polovini 2019. i u toku 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije Krsta Vujića.

Tužilac navodi da su radi realizacije kriminalnog plana, Vujić, Đuričković, Bajramović i Glavaš 13. februara 2020. godine, u Herceg Novom na podmukao način ubili Šćepana Roganovića, u saizvršilaštvu i po prethodnom dogovoru.

- Mili Bajramović je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka sa bistom Sima Matavulja, sačekao dolazak oštećenog Šćepana Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli kule u pravcu Trga Nikole Đurkovića, i iznenada na prometnom mestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i bez razgovora i verbalnog sukoba, iz pištolja marke "crvena zastava" ispalio više projektila, od kojih ga je šest pogodilo. Nakon toga je okrivljeni Bajramović pobegao u pravcu Ulice Bokeške brigade, gdje ga je čekao okrivljeni Vujić Krsto na motoru marke "pjađo" nakon čega su se obojica navedenim motociklom udaljila do mesta Sasoviće, gdje su zapalili navedeni motocikl i pištolj - piše u optužnici.

Inače, Igor Vukotić se godinama nalazi u bekstvu i važi za najmisterioznijeg "škaljarca" o kom se vrlo malo zna. Krsto Vujić je likvidiran u aprilu ove godine dok se skrivao od poternice u Barseloni, dok je Mili Bajramović nedavno uhapšen u Italiji, gde se spremao da izvrši plastičnu operaciju kako bi promenio lični opis i nastavio bekstvo i skrivanje.