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Srbin Saša Stojanović (35), koji je u nedelju pobegao iz zatvora Duizburg-Hamborn, imao je pomagače u samoj kaznenoj ustanovi.

Saša je begunac koji je u nedelju postao poznat širom Evrope jer je iz svoje zatvorske ćelije pobegao na filmski način - nepoznatim alatom izrezao je rešetke na prozoru, a onda se popeo na krov i spustio na nižu stambenu zgradu, sa koje je pobegao na ulicu. U pritvoru je bio jer je ukrao 200.000 evra i vredan zlatni nakit.

Nemački mediji pišu da su istražitelji otkrili da je u noći bekstva, oko 3.20 ujutro, došlo do diverzije koja je okupirala pažnju čuvara, i to dok je Srbin lupao u svojoj ćeliji, praveći prolaz u rešetkama.

Foto: Shutterstock

- Čuvari su najpre potrčali u Sašino krilo zgrade jer se čula izuzetno jaka buka i galama. Dok su tražili izvor buke, u potpuno drugoj ćeliji se aktivirao hitan taster za poziv u pomoć. Čuvari su odmah odjurili tamo, ali im je zatvorenik iz te ćelije mirno rekao da je „greškom pritisnuo dugme jer je samo hteo da upali svetlo“.Tačno u tim trenucima, ostali zatvorenici su počeli da viču kroz prozore: „Srbin je uspeo! Srbin je pobegao!“. Nemačka policija sada detaljno ispituje da li je ovaj drugi zatvorenik namerno sarađivao sa Sašom kako bi mu obezbedio ključne sekunde prednosti dok se peo na krov - ispričao je izvor blizak slučaju za nemački portal rp-online.de.

Nemačka savezna policija, u saradnji sa MUP-om Srbije i Interpolom, intenzivno traga za srpskim beguncem.

Ministarstvo pravde u Nemačkoj saopštilo je da je Saša Stojanović već ranije bio osuđivan i da je pre hapšenja u Nemačkoj služio zatvorsku kaznu u Srbiji zbog teške krađe.

Foto: polizei.nrw

- Njegov dosije u Srbiji sastoji se od serijskih provala i teških krađa. Nemački istražitelji veruju da je on svoja „iskustva“ i metode rada, poput tipovanja bogatih kuća i savladavanja bezbednosnih sistema, razvio upravo na Balkanu pre nego što se preselio u Zapadnu Evropu. Nakon izlaska sa robije u Srbiji, on je potpuno nestao sa radara domaće policije - navodi izvor i dodaje:

- Prešao je u ilegalu. Počeo je da koristi lažne identitete i falsifikovana dokumenta, pomoću kojih je prešao granicu i godinama neometano operisao po Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj. Upravo zbog činjenice da ima jaku bazu, porodicu ili saradnike na Balkanu, nemačka policija ozbiljno sumnja da je njegova krajnja destinacija upravo Srbija ili neka od susednih zemalja, gde bi mogao da se sakrije pod novim lažnim imenom - zaključuje sagovornik za nemačke medije.

Foto: Polizei Deutschland

Tetovaža žene na ruci Nemačka policija saopštila je da se Saša preziva Stojanović i da koristi i druge, lažne identitete. - Policija moli javnost za pomoć u potrazi za beguncem iz zatvora. On je visok 1,75 metara, težak 75 kilograma, vitke građe i visokog čela. Na desnoj nadlaktici ima karakterističnu tetovažu ženskog lica. U trenutku bekstva imao je kratku smeđu kosu - piše u apelu nemačke policije.

Podsetimo, veruje se da je Saša kobne noći alatom, koji je krio u rupi u podu, isekao spoljne rešetke na prozoru ćelije, a onda koristio sto kao polugu da otvori druge, unutrašnje rešetke. Nakon toga, provukao se kroz uski otvor, popeo se preko fasade na krov i pobegao.

Takođe, lokalni portali pišu i da istražni organi veruju da je Saša imao saučesnike koji su mu obezbedili alat, koji je krio u podu prekriven linoleumom, prenosi nemački portal WDR.

- Očigledno je imao logističku podršku iz spoljnog sveta, koja mu je pomogla oko organizacije bekstva, ali i koja mu je omogućila da mu se izlaskom na ulicu odmah izgubi svaki trag, odnosno verovatno su ga saučesnici čekali u vozilu u ulici u koju je prvo kročio nakon bega iz zatvora - objašnjava izvor iz istrage.