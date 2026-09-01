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Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Kniću, kada je automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u zaštitnu ogradu.

U nesreći je povređena jedna starija osoba.

Stepen povreda za sada nije poznat.

Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.

Kurir/Blic

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