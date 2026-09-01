Saobraćajna nezgoda u Kniću: automobil udario u zaštitnu ogradu, povređena jedna starija osoba. Očekuju se dodatni detalji nakon uviđaja.
Hronika
TEŽAK UDES U KNIĆU, POVREĐENA JEDNA OSOBA Automobil se zakucao u zaštitnu ogradu
Slušaj vest
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas u Kniću, kada je automobil, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u zaštitnu ogradu.
U nesreći je povređena jedna starija osoba.
Stepen povreda za sada nije poznat.
Više detalja o okolnostima nezgode biće poznato nakon uviđaja.
Kurir/Blic
Reaguj
Komentariši