SPECIJALCI UKP UHAPSILI ZASTUPNIKA UDRUŽENJA GRAĐANA: Oštetio budžet Novog Sada za više od šest miliona dinara!
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv korupcije, uhapsili su M. Z. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
On se sumnjiči da je od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Kovilјa, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata u ukupnom iznosu od 6.300.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.