U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije - Službe za borbu protiv korupcije , uhapsili su M. Z. (38), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On se sumnjiči da je od 2020. do 2025. godine, u svojstvu zastupnika jednog udruženja građana iz Kovilјa, nenamenski potrošio sredstva isplaćena od Gradskih uprava Grada Novog Sada i Pokrajinskih sekretarijata u ukupnom iznosu od 6.300.000 dinara, bez realizacije osnovnih ugovora, za koji iznos je oštetio budžet Grada Novog Sada i budžet APV.