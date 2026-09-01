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Dete (3) palo je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, palo sa terase porodične kuće u Ulici Vojvode Putnika — sa visine od oko tri metra.

Naime, do nesreće je došlo oko 6 časova jutros, a mališan je zadobio teške telesne povrede, usled čega je prevezen u kritičnom stanju u Urgentni centar.

Nakon hitne dijagnostike i prvog zbrinjavanja, dete je zbog ozbiljnosti stanja prebačeno u Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", gde se nalazi pod nadzorom lekara.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, gde se trenutno utvrđuju sve okolnosti nesreće.