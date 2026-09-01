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Slučaj bekstva iz zatvora u Nemačkoj ponovo je otvorio priču o spektakularnim pokušajima zatvorenika da se domognu slobode. Mnogi od njih svojim scenarijem podsećaju na filmove poput "Bekstva iz Šošenka" i "Bekstva iz Alkatraza", a iza pojedinih pokušaja stajale su nedeljama i mesecima pripremane akcije.

Zidovi zatvorskih ćelija čuvaju brojne neispričane priče i planove bekstva kakvi se viđaju gotovo isključivo u akcionim filmovima. Od kopanja tunela i presecanja rešetki do organizovanja bekstva uz pomoć helikoptera, zatvorenici su kroz istoriju koristili najrazličitije metode kako bi se domogli slobode.

Jedan od primera zabeležen je i u Srbiji, kada je pre dve godine sprečeno bekstvo petorice osuđenika iz Okružnog zatvora u Smederevu.

Od kopanja tunela do bekstva helikopterom

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija tada je razotkrila plan petorice osuđenika koji su izvesno vreme pripremali bekstvo. Oni su bili radno angažovani u kuhinji i vešeraju, što im je omogućilo da se neometano kreću kroz više zavodskih prostorija.

Plan je bio da alat iz zavodske radionice iskoriste za kopanje prolaza u podrumskom magacinu za hranu, a nameru da pobegnu iz zatvora kasnije su i priznali u svojim izjavama.

Osuđenici nisu bili smešteni u istoj sobi, već su kontakt uspostavili tokom radnog angažovanja na izdržavanju kazne. Nakon što je plan otkriven, odmah su prebačeni iz poluotvorenog u zatvoreno odeljenje zavoda, a protiv njih su podnete disciplinske prijave zbog težeg disciplinskog prestupa - pripremanja bekstva.

Reč je bila o osuđenicima koji su izdržavali kazne za različita krivična dela - laku telesnu povredu, šumsku krađu, tešku krađu i izazivanje opšte opasnosti. Kako je Kurir tada nezvanično saznao, pretpostavljalo se da su pojedini bekstvom želeli da izbegnu nove višegodišnje zatvorske kazne koje su ih uskoro čekale na izvršenju. Na to je ukazivala i činjenica da su se među njima nalazili osuđenici kojima su tadašnje kazne isticale početkom februara, odnosno marta.

Jedan od najpoznatijih primera je bekstvo Francuza Redoana Fajeda, koji je organizovao spektakularan beg helikopterom iz kaznene ustanove u Francuskoj. Cela akcija trajala je manje od deset minuta.

Foto: Printscreen YouTube

Iz želje za slobodom, mnogi Srbi pokušavali su da pobegnu iz naših, ali i iz zatvora širom sveta, i to na najrazličitije načine. Među poznatijim slučajevima je i pokušaj bekstva Zorana Jakšića, koji se navodno smatra jednim od vođa takozvanog klana Amerika. Jakšić je u oktobru prošle godine pokušao da pobegne iz zatvora u Peruu, a prema dostupnim informacijama učestvovao je u akciji kopanja tunela.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, govorio je o tome koliko je za ovakve poduhvate potrebna ozbiljna logistika.

- Učestvovao je u akciji kopanja tunela, ali razlika u tim bekstvima je što imamo korumpiran čitav sistem. Znači, moraju da imaju veliki novac, da imaju ljude van zatvora, kao što je pokušao da pobegne čuveni El Chapo, meksički narko-bos. To su tuneli dugački nekoliko stotina metara, to su milioni dolara uloženi, čitava infrastruktura je tu napravljena da bi oni mogli da pobegnu - rekao je Nedić.

Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Zatvorenik skočio iz marice, dočekao ga čuvar

Da bekstvo ne mora uvek da bude unapred organizovano kroz kopanje tunela ili komplikovane planove, pokazuje i iskustvo bivšeg zatvorskog čuvara Zvonka Tomaševića. Njegov zatvorenik pokušao je da pobegne tokom transporta od zatvorske ustanove u Novoj Skeli do Prvog osnovnog suda u Beogradu.

- Lice je odbacilo lisice, odgurnulo rešetku i kolegu i skočilo van iz marice. Međutim, skočio je pravo na mene, pošto sam ja pokrivao taj ugao koji je ostao slobodan. Uhvatio sam ga oko pasa i zajedno sa kolegama ga savladao, oborili smo ga i vezali - ispričao je Tomašević.

Među strogo čuvanim zatvorima nalazi se i zatvor u okviru Specijalnog suda, iz kojeg su 2012. godine pokušali da pobegnu članovi zemunskog klana Sretko Kalinić i Željko Milovanović.

Foto: Kurir

Oni su, prema tadašnjim informacijama, sakupljali metalne delove brijača kako bi uspeli da preseku rešetke na ćelijama u kojima su bili smešteni.

Svi ovi slučajevi pokazuju da želja za slobodom može da dovede do planova koji izgledaju kao scenario akcionog filma - od improvizovanih alata i tunela, preko pomoći ljudi sa slobode, pa sve do bekstva helikopterom.

04:56 OD TUNELA DO HELIKOPTERA! Ovo su najneverovatniji pokušaji bekstva iz zatvora, među njima i oni iz SRBIJE Izvor: Kurir televizija

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