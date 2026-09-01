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Vozač(41) "Mercedesa" srećom je ostao jedva živ kada je danas oko 16 sati sleteo s puta u Lazarevom selu kod Niša i u punoj brzini se "zakucao" u stablo bora.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Da nije bilo tog stabla, uleteo bi u plastenik odnosno dvorište porodice Kostić, a čime su izbegnute pogubne posledice.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Dragan Kostić vlasnik kuće kaže da je udarac bio stravičan i bučan a da se auto prevrnuo na bok. On pretpostavlja da se vozač nije pridržavao puta pri skretanju na obližnjoj krivini.