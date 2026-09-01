Vozač Mercedesa jedva je preživeo sudar sa stablom u Lazarevom selu, izbegavši teže posledice u dvorištu porodice Kostić.
Hronika
STRAVIČAN PRIZOR KOD NIŠA, AUTO SE ZAKUCAO U DRVO, PA SE ISPREVRTAO Vozilo na boku, službe bezbednosti na terenu (FOTO)
Slušaj vest
Vozač(41) "Mercedesa" srećom je ostao jedva živ kada je danas oko 16 sati sleteo s puta u Lazarevom selu kod Niša i u punoj brzini se "zakucao" u stablo bora.
Foto: Kurir.rs/M.S.
Da nije bilo tog stabla, uleteo bi u plastenik odnosno dvorište porodice Kostić, a čime su izbegnute pogubne posledice.
Foto: Kurir.rs/M.S.
Dragan Kostić vlasnik kuće kaže da je udarac bio stravičan i bučan a da se auto prevrnuo na bok. On pretpostavlja da se vozač nije pridržavao puta pri skretanju na obližnjoj krivini.
Na licu mesta je intervenisala policija i Hitna pomoć koja je vozača odvezla u Urgentni centar.
Reaguj
Komentariši