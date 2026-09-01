Hronika
SRPSKA POLICIJA UHAPSILA BEGUNCA IZ ZATVORA! Nestao iz ćelije pre godinu dana, evo gde je nađen (VIDEO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko-obaveštajni rad Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa policijskim službenicima PU u Smederevu, locirali su i uhapsili S. B. (59), zbog bekstva iz Kazneno-popravnog zavoda Požarevac – Zabela, u septembru 2025. godine.
Uhapšeni S. B. bio na izdržavanju kazne zatvora kao višestruki izvršilac krivičnog dela teška krađa.
S. B. će biti sproveden u Kazneno-popravni zavod Požarevac – Zabela, radi daljeg izdržavanja zatvorske kazne.
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