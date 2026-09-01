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U dobro koordiniranoj i efikasnoj akciji Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za krvne delikte, rasvetljeno je ubistvo Novice Eleka 29. avgusta u Surčinu, nakon čega je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen prvi osumnjičeni za umešanost u ovu likvidaciju, saznaje Kurir.

Dobro obavešteni izvor za našu redakciju otkriva da su lisice na ruke stavljene B.S, koji je ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi se pratilo njegovo kretanje.

Beogradska policija intenzivno traga za ostalim osumnjičenima i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu preduzima sve mere na njihovom lociranju i hapšenju.

Podsetimo, Elek je likvidiran sa više hitaca iz pištolja koje je na njega ispalio maskirani ubica ispred njegove kuće u Surčinu u subotu uveče, a potom pobegao biciklom.

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