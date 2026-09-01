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N. K. (20) koji se sumnjiči da je u subotu oko 21 sat u Surčinu ubio Novicu Elekauhapšen je večeras u efikasnoj akciji Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za krvne delikte.

Podsetimo, on je kobne večeri maskiran sačekao Eleka na kućnom pragu i pucao u njega, a potom pobegao na biciklu.

Večeras je, kako je Kurir ekskluzivno objavio, rasvetljeno ubistvo, nakon čega su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen prvi osumnjičeni za umešanost u ovu likvidaciju.

Dobro obavešteni izvor za našu redakciju otkrio je da su lisice na ruke pevo stavljene B.S., koji je ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi se pratilo njegovo kretanje.

Beogradska policija intenzivno traga za ostalim osumnjičenima i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu preduzima sve mere na njihovom lociranju i hapšenju.

Kurir.rs

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